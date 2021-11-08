Таиланд пригрозил российским туристам депортацией

«Власти Пхукета в порядке исключения разрешили указанным гражданам проследовать на территорию острова, несмотря на грубое нарушение ими установленного режима въезда в Таиланд. Однако в последующем граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской принадлежности за собственный счет», – отметили в российской дипмиссии.