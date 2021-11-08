Таиланд пригрозил российским туристам депортацией

Российские туристы, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом документов, будут оштрафованы и депортированы. Об этом сообщило Генконсульство РФ на Пхукете.
Подобная ситуация уже произошла с несколькими пассажирами рейса «Аэрофлота», прибывшего 6 ноября из Москвы на Пхукет. У туристов отсутствовали необходимые для пересечения границы документы: не было разрешения на въезд и результатов ПЦР-тестов.
«Власти Пхукета в порядке исключения разрешили указанным гражданам проследовать на территорию острова, несмотря на грубое нарушение ими установленного режима въезда в Таиланд. Однако в последующем граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской принадлежности за собственный счет», – отметили в российской дипмиссии.
Напомним, что россияне, привитые «Спутником V», могут приезжать в Пхукет без изоляции, а с 1 ноября – в Бангкок и 15 других провинций.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ранее в Таиланде арестовали участников незаконной вечеринки.