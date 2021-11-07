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В каких теплых странах отпраздновать Новый год

Мария Иглина
41 минуту назад

Довольно многие россияне отправляются на празднование Нового года в теплые страны. "Рамблер" расскажет, где искать солнечную погоду и новогоднее настроение в грядущем году.

В каких теплых странах отпраздновать Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Египет

Для новогоднего отдыха лучше всего выбирать такие курорты, как Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба. Днем температура достигает 24 градусов, а ночью опускается до 17, также вода в Красном море на этих курортах прогревается до 23-25 градусов. Новогоднее настроение вам также будет обеспечено. Уже с середины декабря улицы и здания украшают иллюминацией, инсталляциями, фигурами Деда Мороза, которого египтяне называют Папа Ноэль. А гостей ждет увлекательная программа на все праздники.

ОАЭ

В Шардже, Рас-аль-Хайме, Абу-Даби на Новый год воздух днем прогревается до 26 градусов, а температура воды в Персидском заливе составляет примерно 21-23 градуса. Местные жители начинают празднование Нового года 31 декабря. Путешественников ждут грандиозные салюты, знаменитый торговый фестиваль в Дубае, настоящее новогоднее сафари в пустыне и не только. Праздничные развлечения можно найти на любой кошелек.

Шри-Ланка

Днем на курортах Ваддуве, Тангалле, Негомбо, Маунт-Лавинии, Маравиле температура воздуха достигает 29-32 градусов, однако ночью гораздо холоднее — около семи градусов. А температура воды составляет примерно 26-28 градусов. Празднование Нового года начинают также 31 декабря, но самые главные развлекательные мероприятия проходят в городе Коломбо. При этом новогоднее веселье можно найти на любом из курортов.

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