В каких теплых странах отпраздновать Новый год

Довольно многие россияне отправляются на празднование Нового года в теплые страны. "Рамблер" расскажет, где искать солнечную погоду и новогоднее настроение в грядущем году.

Египет

Для новогоднего отдыха лучше всего выбирать такие курорты, как Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба. Днем температура достигает 24 градусов, а ночью опускается до 17, также вода в Красном море на этих курортах прогревается до 23-25 градусов. Новогоднее настроение вам также будет обеспечено. Уже с середины декабря улицы и здания украшают иллюминацией, инсталляциями, фигурами Деда Мороза, которого египтяне называют Папа Ноэль. А гостей ждет увлекательная программа на все праздники.

ОАЭ

В Шардже, Рас-аль-Хайме, Абу-Даби на Новый год воздух днем прогревается до 26 градусов, а температура воды в Персидском заливе составляет примерно 21-23 градуса. Местные жители начинают празднование Нового года 31 декабря. Путешественников ждут грандиозные салюты, знаменитый торговый фестиваль в Дубае, настоящее новогоднее сафари в пустыне и не только. Праздничные развлечения можно найти на любой кошелек.

Шри-Ланка