Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

5 причин поехать отдыхать в Арабские Эмираты

Даша Краснова
1 час назад

В Объединенные Арабские Эмираты едут круглый год за отдыхом на песчаных пляжах и купанием в водах Персидского залива. При этом многим ОАЭ кажется местом победившей роскоши и бездушности. "Рамблер" выяснил, зачем реально стоит поэтому в Эмираты.

5 причин поехать отдыхать в Арабские Эмираты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Безопасность и хороший сервис

Видео дня

Журнал Forbes Traveler включил Дубай в десятку самых благополучных туристических городов. Например, в аэропорту Дубая прилетающим сканируют сетчатку глаза, чтобы определить, были ли у туриста проблемы с законом в стране ранее.

Независимо от количества звезд, номера в ОАЭ всегда комфортные и оборудованы кондиционерами. В любом гостиничном комплексе есть бассейн, бар и фитнес-зал. Сюда, действительно, едут за отдыхом и расслаблением.

Небоскребы в пустыне

В целом, осознание того, что вы находитесь в пустыне, где все сделано искусственным образом, впечатляет. В Дубае находится небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание мира, откуда открывается сумасшедший вид. Вообще здесь много "самого-самого", например, самый высокий танцующий фонтан. Сейчас в Дубае строят крупнейший искусственный архипелаг в мире. Он представляет собой комплекс из трех сотен искусственных островов, расположенных в 4-х километрах от береговой линии и издалека напоминает нашу планетую

Аквариум в Дубае

Аквариум находится в торговом центре Dubai Moll и поражает размерами. Акулы проплывают на расстоянии вытянутой руки, собственно не только они могут поразить. Здесь находятся 33 тысячи представителей подводной фауны. А дубайском зоопарке живут даже пингвины. Так что детям в городе будет не менее весело, чем взрослым.

Копмлекс для горных лыж

Местные сделали все, чтобы разрушить шаблон о жизни в пустыне и построили огромный закрытый горнолыжный комплекс, который легко перенесет вас в Австрию или Францию. Для любителей плавать в городе существуют бесконечные бассейны, развлечься можно и катанием по пескам (на машинах или сэндборде). Вам также доступны верблюжьи бега, охота на крабов, гольфы и вертолет.

Шопинг мечты

Шоппинг в Дубае – одно из самых любимых развлечений туристов. В городе находится торговый центр, в котором можно найти абсолютно все: от худи до эксклюзивных моделей машин. Сюда едут за качественной косметикой, экзотическими фруктами, аромантными специями, кожаными сумками, чемоданами и золотыми украшениями по низким ценам. В России идентичные вещи стоят на 30% дороже.

Заграница,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители