5 причин поехать отдыхать в Арабские Эмираты

В Объединенные Арабские Эмираты едут круглый год за отдыхом на песчаных пляжах и купанием в водах Персидского залива. При этом многим ОАЭ кажется местом победившей роскоши и бездушности. "Рамблер" выяснил, зачем реально стоит поэтому в Эмираты.

Безопасность и хороший сервис

Видео дня

Журнал Forbes Traveler включил Дубай в десятку самых благополучных туристических городов. Например, в аэропорту Дубая прилетающим сканируют сетчатку глаза, чтобы определить, были ли у туриста проблемы с законом в стране ранее.

Независимо от количества звезд, номера в ОАЭ всегда комфортные и оборудованы кондиционерами. В любом гостиничном комплексе есть бассейн, бар и фитнес-зал. Сюда, действительно, едут за отдыхом и расслаблением.

Небоскребы в пустыне

В целом, осознание того, что вы находитесь в пустыне, где все сделано искусственным образом, впечатляет. В Дубае находится небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание мира, откуда открывается сумасшедший вид. Вообще здесь много "самого-самого", например, самый высокий танцующий фонтан. Сейчас в Дубае строят крупнейший искусственный архипелаг в мире. Он представляет собой комплекс из трех сотен искусственных островов, расположенных в 4-х километрах от береговой линии и издалека напоминает нашу планетую

Аквариум в Дубае

Аквариум находится в торговом центре Dubai Moll и поражает размерами. Акулы проплывают на расстоянии вытянутой руки, собственно не только они могут поразить. Здесь находятся 33 тысячи представителей подводной фауны. А дубайском зоопарке живут даже пингвины. Так что детям в городе будет не менее весело, чем взрослым.

Копмлекс для горных лыж

Местные сделали все, чтобы разрушить шаблон о жизни в пустыне и построили огромный закрытый горнолыжный комплекс, который легко перенесет вас в Австрию или Францию. Для любителей плавать в городе существуют бесконечные бассейны, развлечься можно и катанием по пескам (на машинах или сэндборде). Вам также доступны верблюжьи бега, охота на крабов, гольфы и вертолет.

Шопинг мечты