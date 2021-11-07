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Путь в Хогвартс: 4 самые красивые железные дороги мира

Мария Иглина
1 час назад

Путешествия на поезде во многом считаются одними из самых атмосферных за счет бескрайних пейзажей под равномерный перестук колес. Самые живописные железные дороги мира — в материале "Рамблера".

Путь в Хогвартс: 4 самые красивые железные дороги мира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Гленфиннанский виадук, Лохабер, Шотландия

Это самая длинный железобетонный виадук в Шотландии, его протяженность составляет 380 метров. Строительство дороги началось еще в 1897 году, а официальное открытие случилось в 1901 году, то есть ей уже 120 лет. Мост довольно часто можно встретить в фильмах, но самое запоминающееся его появление было в серии и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Железнодорожный туннель на станции Клевань, Украина

Туннель находится в Украине и соединяет деревню Клевань с Оржевским деревообрабатывающим комбинатом. Такой путь получился благодаря тому, что на участке регулярно курсирует грузовой поезд завода "Кодек Украина", который то и дело, что ломает ветки. В народе дорога получила название "Тоннель любви".

Ретийская железная дорога, Швейцария

wikimedia.org

Это самый высокий железнодорожный перевал в Европе, он находится на 2253 метров над уровнем моря. По дороге, проходящей через Альпы, курсирует пассажирский поезд "Бернина Экспресс", протяженность трассы составляет 120 километров.

Железная дорога Конан, Гоа, Индия

Samson Joseph/CC BY-SA 4.0

Особенность железной дороги заключается в том, что она построена вплотную к водопаду Дудхсагар, который считается пятым по величине в Индии. Многие покупают билет на поезд только для того, чтобы увидеть это завораживающее место своими глазами.

Заграница,Гарри Поттер,
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