Путь в Хогвартс: 4 самые красивые железные дороги мира

Путешествия на поезде во многом считаются одними из самых атмосферных за счет бескрайних пейзажей под равномерный перестук колес. Самые живописные железные дороги мира — в материале "Рамблера".
Это самая длинный железобетонный виадук в Шотландии, его протяженность составляет 380 метров. Строительство дороги началось еще в 1897 году, а официальное открытие случилось в 1901 году, то есть ей уже 120 лет. Мост довольно часто можно встретить в фильмах, но самое запоминающееся его появление было в серии и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Туннель находится в Украине и соединяет деревню Клевань с Оржевским деревообрабатывающим комбинатом. Такой путь получился благодаря тому, что на участке регулярно курсирует грузовой поезд завода "Кодек Украина", который то и дело, что ломает ветки. В народе дорога получила название "Тоннель любви".
Это самый высокий железнодорожный перевал в Европе, он находится на 2253 метров над уровнем моря. По дороге, проходящей через Альпы, курсирует пассажирский поезд "Бернина Экспресс", протяженность трассы составляет 120 километров.
Особенность железной дороги заключается в том, что она построена вплотную к водопаду Дудхсагар, который считается пятым по величине в Индии. Многие покупают билет на поезд только для того, чтобы увидеть это завораживающее место своими глазами.