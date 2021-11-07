Смертельная красота: 4 опасных места для туристических фото

Некоторые туристы готовы рискнуть жизнь только ради того, чтобы сделать красивый и уникальный снимок, которым позже можно будет поделиться в социальных сетях и собрать сотни лайков. "Рамблер" расскажет о нескольких завораживающих и одновременно опасных местах планеты, где любят делать фотографии экстремальные путешественники.

Валун Кьерагболтен, Норвегия

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Камень Кьерагболтен зажат в скальной трещине плато Кьераг над живописным Люсе-фьордом на высоте 984 метров над уровнем моря. Помимо обычных туристов, которые хотят сделать фото, на Кьераг поднимаются бейсджамперы, совершающие прыжки на небольшую площадку под скалой. Стоит отметить, что несмотря на то, что место признано одним из самых опасных в мире, зарегистрированные несчастные случаи отсутствуют.

"Язык Тролля" на горе Скьеггедаль, Норвегия

Ради того, чтобы полюбоваться сказочными видами на горы и озеро Рингедалсватн, посидеть на самом кончике каменного языка, туристы преодолевают 11 километров с набором высоты 1200 метров. "Язык Тролля" находится недалеко от поселка Тисседал в округе Хордаланд. Этот знаменитый обломок скалы Скьеггедаль в любой момент может обрушиться с 350-метровой высоты, однако каким-то образом это еще не произошло, и путешественники регулярно продолжают приезжать за нвероятными эмоциями и уникальными снимками.

Скала "Картофельный чипс", США

Скала "Картофельный чипс" находится недалеко от города Сан-Диего в городе Пауэй. Уникальность камня заключается в том, что его длинный выступ, который находится на вершине скалы настолько тонкий, что кажется, он в любой момент может отломиться и рухнуть в низ. Но несмотря на это, туристы продолжают забираться туда и делать незабываемые снимки, возможно, дело в том, что высота камня составляет всего около трех метров.

Дорога в гору Хуашань, Китай