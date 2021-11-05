Лазейка есть: как попасть в Европу без вакцины

Многих туристов интересует, как попасть в Европу без вакцины. Некоторым удается пересечь границу нелегально, но существует и более понятный способ посетить любимую Испанию или Францию. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Сейчас попасть в Европу легально можно только через Грецию. В Грецию пускают российских туристов как со справкой ПЦР, так и с сертификатом о прохождении вакцинации "Спутником V".

Виза и перекрестное юридическое согласие на выезд за границу ребенка от двух родителей, заверенное юристом. Немного труднее попасть в страну будет взрослым с детьми из-за обновленных правил въезда. Вам потребуется:

Безусловно, наличие прививки облегчает процесс. Цифровой сертификат вакцинации предполагает загруженное автономное приложение в смартфоне, в которое вы загружаете ваши результаты любой прививки.

Если сертификата нет, придется делать ПЦР тест, причем уровень "свежести" теста зависит от правил конкретной страны. Где-то подойдет 72 часа, где-то 48.

В Греции придется отсидеть карантин, который длится 10-14 дней. Однако помните, что вас будут контролировать. Если сертификата о прививке нет, то для выезда в другие города Греции, посещения ресторанов, кафе, музеев нужно ежедневно сдавать ПЦР.

Далее вы с открытой греческой визой можете попасть в любую страну Евросоюза. Да, можно не ждать и не тратить деньги, но есть риск, что на границе к вам придерутся с вопросами.

Попасть в популярные страны Европы теперь можно и через Венгрию, которая с 27 июля разрешила въезд российским туристам. Достаточно иметь действующую шенгенскую визу, выданную любой страной, а также российский сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.