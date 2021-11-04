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Страны, куда никто не хочет ехать, а зря

Мария Иглина
1 час назад

В мире существует всего несколько стран, которые ежегодно посещают не более 10 тысяч человек, что критически мало. "Рамблер" расскажет, в какие точки планеты практически не приезжают путешественники, а зря.

Страны, куда никто не хочет ехать, а зря
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тувалу

Острова государства Тувалу расположены прямо в середине Тихого океана, между Гавайями и Австралией. В среднем, в неделю страну посещают около 20 человек, а это около тысячи туристов в год. На группу островов можно добраться всего одним способом — через остров в Фиджи. Это место также известно из-за самого популярного доменного имени .tv, которое было продано в начале ХХI века за 50 миллионов долларов.

Кирибати

@earthshotsss

Это небольшое островное государство также расположено в Тихом океане. Кирибати потрясает белоснежными пляжами и тропическими джунглями. Добраться до островов можно на самолете из Гонолулу, который отправляется раз в неделю. В среднем Кирибати принимает около пяти тысяч туристов.

Сан-Томе и Принсипи

Два небольших острова располагаются у берега экваториальной Гвинеи в Африке. Они известны своими непроходимыми джунглями и чистыми пляжами. Некоторые туристы приезжают в это место, чтобы заняться дайвингом. В год Сан-Томе и Принсипи посещают до 10 тысяч путешественников.

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