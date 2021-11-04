Страны, куда никто не хочет ехать, а зря

В мире существует всего несколько стран, которые ежегодно посещают не более 10 тысяч человек, что критически мало. "Рамблер" расскажет, в какие точки планеты практически не приезжают путешественники, а зря.

Тувалу

Острова государства Тувалу расположены прямо в середине Тихого океана, между Гавайями и Австралией. В среднем, в неделю страну посещают около 20 человек, а это около тысячи туристов в год. На группу островов можно добраться всего одним способом — через остров в Фиджи. Это место также известно из-за самого популярного доменного имени .tv, которое было продано в начале ХХI века за 50 миллионов долларов.

Кирибати

@earthshotsss

Это небольшое островное государство также расположено в Тихом океане. Кирибати потрясает белоснежными пляжами и тропическими джунглями. Добраться до островов можно на самолете из Гонолулу, который отправляется раз в неделю. В среднем Кирибати принимает около пяти тысяч туристов.

Сан-Томе и Принсипи