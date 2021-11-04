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В каких доступных россиянам странах отдыхать зимой

Мария Иглина
1 час назад

После новогодней суеты особенно хочется отправиться за подзарядкой в теплые края к морю. "Рамблер" расскажет, в какие солнечные страны россияне могут отправиться зимой.

В каких доступных россиянам странах отдыхать зимой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Шри-Ланка

Страна привлекает туристов не только теплым климатом и чистыми пляжами, но и экзотичной культурой, древними городами, буддистскими храмами, яркими природными достопримечательностями и, конечно, чайными плантациями.

Всем прибывающим в страну необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, пройденного не ранее 72 часов до отправления. Далее туристов ждет дополнительное исследование, которое нужно будет повторить на 11-14 день после прибытия, а также 14-дневный карантин в одном из специальных отелей. Стоит отметить, что от карантина освобождены туристы, прошедшие полный курс вакцинации.

Кения

Хватит всего одной недели в январе или феврале, чтобы приобрести шоколадный загар и слиться с аборигенами. Единственные проблемы, с которыми придется столкнуться на кенийских пляжах — это сильные отливы до обеда и назойливые торговцы.

Кроме визы российским туристам потребуется официальная справка (желательно на английском языке) из медицинской лаборатории об отрицательном тесте на COVID-19 (тест должен быть сделан максимум за 96 часов до прилета в Кению).

Куба

Путешественников ждет легендарный остров с белоснежными пляжами, зажигательными танцами, ромом и кубинскими сигарами. Главные места Кубы – старинная Гавана, Варадеро, курорт для дайверов Ольгин и живописный остров Кайо Коко.

За 72 часа до вылета необходимо сдать ПЦР-тест, а по прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. Также иностранных туристов по прилете ждет термометрия и бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в отеле.

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