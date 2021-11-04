5 самых распространенных причин авиакатастроф

Самой распространенной причиной авиакатастроф является человеческий фактор. "Рамблер" расскажет об этом подробнее, а также о других факторах, которые приводят к крушению авиалайнеров.

Каждая авиакатастрофа может случиться сразу из-за нескольких причин. В числе основных — человеческий фактор, ошибки пилотов. Именно действиями либо бездействием людей объясняется большинство всех мировых авиакатастроф. Так, на неспровоцированные ошибки экипажа приходится 29 процентов авиакатастроф, ошибки экипажа, вызванные сложными метеоусловиями — 16 процентов, а на ошибки экипажа, вызванные отказами техники — 5 процентов.

На втором месте причин крушений самолетов — отказы авиатехники (22 процента), на третьем — погодные условия (12 процентов), далее — терроризм (девять процентов), ошибки наземного персонала, а именно авиадиспетчеров, авиатехников и других (семь процентов), на другие причины приходится один процент.

Согласно исследованию Boeing, с 2007 по 2016 год больше всего происшествий с человеческими жертвами случается во время полета. Так 11 процентов крушений происходит во время движения на оптимальной высоте полета, по 24 процента приходится на этап приземления и финального захода на посадку, восемь процентов — во время предварительного захода на посадку и три процента — на этапе снижения.