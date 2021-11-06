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На картах Google заметили таинственную «черную дыру»

Дарья Амосова
1 час назад

На Google Maps нашли таинственный остров — или даже не остров, а черную дыру. Рассказываем, что это за чудо-остров и какие догадки строили пользователи интернета о его происхождении.

На картах Google заметили таинственную «черную дыру»
Фото: Reddit/Google MapsReddit/Google Maps

В чем дело?

Пользователь Reddit под ником @kokoblocks бродил по Google Maps и обнаружил посреди Тихого океана некий черный объект. Треугольник посреди воды напоминал не то дыру, не то остров. Реддитор поделился находкой в обсуждении, посвященном Google Maps.

«Что это за *** [фигня]. Это совсем не похоже на остров».

Какие теории?

В комментариях предположили, что черная точка может быть чем-то секретным. Иногда программа Google Maps скрывает объекты, местоположение которых нельзя раскрывать: например, военные базы или тюрьмы.

@Jazzlike_Log_709: «Моей первой мыслью было, что это цензура. Не может быть что-то таким черным по природе на таком мелком острове».

Однако некоторые посчитали, что дыра все же имеет природное происхождение.

@The_Professor64: «Возможно, это подземный вулкан, он и вызывает "черноту". Скорее всего, это вулканическая порода».

Также пользователи пошутили, что на картах мог быть остров из сериала «Остаться в живых» или вход в полую Землю (если бы теория о плоской Земле была правдивой). Другие версии — Бермудский треугольник, «пустота» и «Бог медиатор уронил».

А что на самом деле?

Загадочное место на Google Maps — не цензура. Оно существует на самом деле: это атолл (коралловый остров — прим.ред.) Восток в составе Республики Кирибати. Государство состоит из множества аттолов и островов, часть из которых необитаемы.

Коралловый остров находится к северо-востоку от Новой Зеландии. Свое название атолл получил в честь корабля «Восток» русского путешественника Фаддея Беллинсгаузена, который открыл его в 1820 году. И на самом деле он не черный, а темно-темно-зеленый: из космоса виден густой лес, состоящий из деревьев пизонии.

Заграница,Google,
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