На картах Google заметили таинственную «черную дыру»

На Google Maps нашли таинственный остров — или даже не остров, а черную дыру. Рассказываем, что это за чудо-остров и какие догадки строили пользователи интернета о его происхождении.

Фото: Reddit/Google Maps Reddit/Google Maps

В чем дело?

Пользователь Reddit под ником @kokoblocks бродил по Google Maps и обнаружил посреди Тихого океана некий черный объект. Треугольник посреди воды напоминал не то дыру, не то остров. Реддитор поделился находкой в обсуждении, посвященном Google Maps.

«Что это за *** [фигня]. Это совсем не похоже на остров».

Какие теории?

В комментариях предположили, что черная точка может быть чем-то секретным. Иногда программа Google Maps скрывает объекты, местоположение которых нельзя раскрывать: например, военные базы или тюрьмы.

@Jazzlike_Log_709: «Моей первой мыслью было, что это цензура. Не может быть что-то таким черным по природе на таком мелком острове».

Однако некоторые посчитали, что дыра все же имеет природное происхождение.

@The_Professor64: «Возможно, это подземный вулкан, он и вызывает "черноту". Скорее всего, это вулканическая порода».

Также пользователи пошутили, что на картах мог быть остров из сериала «Остаться в живых» или вход в полую Землю (если бы теория о плоской Земле была правдивой). Другие версии — Бермудский треугольник, «пустота» и «Бог медиатор уронил».

А что на самом деле?

Загадочное место на Google Maps — не цензура. Оно существует на самом деле: это атолл (коралловый остров — прим.ред.) Восток в составе Республики Кирибати. Государство состоит из множества аттолов и островов, часть из которых необитаемы.