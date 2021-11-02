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Почему цены путевок на Кипр резко снизились

Даша Краснова
57 минут назад

Кипр часто называют островом Афродиты, здесь находится пляж, на который богиня вышла из морской пены. "Рамблер" расскажет, почему цены на туры на Кипр стали такими дешевыми.

Почему цены путевок на Кипр резко снизились
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Остров популярен среди жителей Западной Европы в качестве места отдыха. Почти 330 солнечных дней в году, памятники античной истории и хорошая туристическая инфраструктура обеспечивают Кипру неугасающий интерес.

Из самых доступных относительно цены и времени перелета курортов для россиян являются Турция, Кипр и Египет. В обычное время отдых в Египте обходился туристам дешевле всего, но сейчас прилететь можно только в Каир, а потом еще девять часов ехать на автобусе до курортного города.

На такие обстоятельства быстро отреагировал туристический рынок Кипра и снизил цены на 20%, однако они остались дороже цен в Турции. По данным туристических агентов, купить путевку на Кипр обойдется дешевле, чем организовать путешествие самостоятельно.

Главное искать на сайтах-агрегаторов, где размещено много предложений от разных туроператоров. Помните, что путешествовать одному менее выгодно. Например, тур для одного человека будет стоить от 35 000 руб., на двоих – от 30 000 руб., на троих – от 27 000 руб. за человека.

Дешевле купить тур на Кипр в первые рабочие дни после новогодних праздников. Купаться будет нельзя, но для прогулок и спокойного отдыха остров вполне подойдет.

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