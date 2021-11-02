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Не Москва: где находится самое туманное место в мире

Дарья Амосова
1 час назад

Там за туманами: как выглядит место, где ничего не видно 206 дней в году.

Не Москва: где находится самое туманное место в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно Книге Рекордов Гиннеса, самое туманное место в мире — Большая Ньюфаундлендская банка у острова Ньюфаундленд, Канада. Обширная шельфовая отмель находится на акватории Атлантического океана.

Нет, на нем не делают стеклянные банки. На английском место называется Grand Banks of Newfoundland, а слово banks переводится как «берег», «отмель». Для океанографов подводная банка — это некая мель в океане, глубина над которой меньше окружающих глубин.

Большая Ньюфаундлендская банка — самое туманное место не только Северной Америки, но и мира. В ее акватории встречаются холодное северное Лабрадорское течение и теплый южный Гольфстрим. Большая влажность и частая смена давления создает условия для частой туманности.

На территории банки и острова Ньюфаундленд в году 206 туманных дней. Для сравнения — ежегодно в Москве от 2 до 9 туманных дней в совокупности. На территории острова Ньюфаундленд туман образуется и рассеивается внезапно, независимо от времени суток.

Недалеко от Большой Ньюфаундлендской банки находится место крушения «Титаника». Судно пошло ко дну в 645 км к западу от Ньюфаундлэнда.

Капитан не заметил приближающийся айсберг, когда пароход проходил по границе Гольфстрима и Лабрадорского течения. Нагретый воздух поднялся над слоем холодного, возникла температурная инверсия. Световые лучи, проходя через атмосферу, создали иллюзию ложного горизонта, в котором слились контуры айсберга.

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