Во сколько россиянам обойдется отпуск в Египте в ноябре

Неожиданно объявленные нерабочие дни и ноябрьские праздники стали причиной резкого желания многих россиян покинуть страну. Как спрос повлиял на цены путевок на египетские курорты — в материале "Рамблера.
Одно из самых популярных направлений для россиян в ноябре - Египет. Знаменитые курорты вновь наполнились российскими туристами.
По данным экспертов, средняя цена недельного отдыха в Хургаде в отеле категории «три звезды» с вылетом 12 ноября будет составит 62 тысячи рублей на двоих. Однако перелет будет с пересадкой в Хургаде.
Многие туроператоры предлагают еще более низкие цены:
"Отдых в Шарм-эль-Шейхе на неделю в отель три звезды с питанием полупансион начинается от 15 тысяч рублей на человека с 16 ноября. Путешествие в отель четыре звезды на "все включено" обойдется от 18 тысяч с 23 ноября. Отдых в пятизвездочном отеле на тех же условиях — от 25 тысяч с 9 ноября", — рассказали в "TUI Россия".
Четырехзвездочный отель с заездом 23 ноября будет стоить 20 тысяч рублей, а тур с вылетом 9 ноября обойдется в сумму от 23,9 тысячи рублей на одного.
Путевки с прямыми рейсами в середине ноября будут стоить от 73 тысяч рублей на двоих с питанием по системе "все включено". Тур в в пятизвездочный отель с питанием "ультра все включено" в Шарм-эш-Шейхе обойдется в почти 120 тысяч рублей за восемь ночей.
Стоимость тура в Шарм-эш-Шейх с вылетом 12 ноября из Москвы, как рассказали в Anex Tour, стартует от 26,4 тысячи рублей на одного (четырехзвездочный отель по системе "все включено" на неделю) .
Россияне в соцсетях рассказывают о том, сколько им пришлось потратить на путевки к морю и пирамидам:
"Сотрудник на 5 звезд взял за 65к на 10 дней в ноябре";
"Час назад смотрела и забронировала Египет за 48 тысяч на две недели";
"60 тысяч на двоих. Хороший отель в Хургаде в ноябре... Про рост цен читали, но, на самом деле, Египет остается доступным".