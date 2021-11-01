Во сколько россиянам обойдется отпуск в Египте в ноябре

Неожиданно объявленные нерабочие дни и ноябрьские праздники стали причиной резкого желания многих россиян покинуть страну. Как спрос повлиял на цены путевок на египетские курорты — в материале "Рамблера.

Одно из самых популярных направлений для россиян в ноябре - Египет. Знаменитые курорты вновь наполнились российскими туристами.

По данным экспертов, средняя цена недельного отдыха в Хургаде в отеле категории «три звезды» с вылетом 12 ноября будет составит 62 тысячи рублей на двоих. Однако перелет будет с пересадкой в Хургаде.

Многие туроператоры предлагают еще более низкие цены:

"Отдых в Шарм-эль-Шейхе на неделю в отель три звезды с питанием полупансион начинается от 15 тысяч рублей на человека с 16 ноября. Путешествие в отель четыре звезды на "все включено" обойдется от 18 тысяч с 23 ноября. Отдых в пятизвездочном отеле на тех же условиях — от 25 тысяч с 9 ноября", — рассказали в "TUI Россия".

Четырехзвездочный отель с заездом 23 ноября будет стоить 20 тысяч рублей, а тур с вылетом 9 ноября обойдется в сумму от 23,9 тысячи рублей на одного.

Путевки с прямыми рейсами в середине ноября будут стоить от 73 тысяч рублей на двоих с питанием по системе "все включено". Тур в в пятизвездочный отель с питанием "ультра все включено" в Шарм-эш-Шейхе обойдется в почти 120 тысяч рублей за восемь ночей.

Стоимость тура в Шарм-эш-Шейх с вылетом 12 ноября из Москвы, как рассказали в Anex Tour, стартует от 26,4 тысячи рублей на одного (четырехзвездочный отель по системе "все включено" на неделю) .

Что говорят туристы

Россияне в соцсетях рассказывают о том, сколько им пришлось потратить на путевки к морю и пирамидам:

"Сотрудник на 5 звезд взял за 65к на 10 дней в ноябре";

"Час назад смотрела и забронировала Египет за 48 тысяч на две недели";