Туда можно: что делать на Додеканесских островах

Пандемия заставила туристов значительно сузить свой "кругозор" и теперь экстренно спланировать путешествие в Рим или Париж или улететь на море не так просто, даже имея на это средства. "Рамблер" расскажет про Додеканесские острова в Греции.

Загадочная и многогранная Греция манит туристов со всего мира. Одно из самых интересных направлений в стране — архипелаг Додеканес. Большинству путешественников знакомы додеканесские острова Кос и Родос, но мало кто знает об островах Патмос, Леррос, Кастелоризо, Сими и живом вулкане Нисирос.

Видео дня

Что здесь делать

На Додеканесе туристов ждут горы, красивая резная береговая линия и множество маленьких бухт с прозрачной водой. Это идеальное место, чтобы наесться вкусной средиземноморской еды, погулять на вечеринках и поплавать в прозрачном море. И, вместе с тем, отдых здесь может открыть вам изнанку Греции, показать ее нематериковую часть, познакомить с культурой и насладиться историей.

Путешествуя по островам туристы обязательно посещают природные достопримечательности, от которых трудно оторвать глаз. Это живой вулкан острова Нисирос, и его природные пещеры-сауны.

Многих привлекает необыкновенная бирюзовая вода бухте на берегу Арки — в районе Тиганакья.

Альпинисты со всего мира съезжаются на скалы самых причудливых форм на острове Калимнос. Закат с видом на Эгейское море особенно впечатляет.

Вокруг острова Липси вразброс расположены около 40 мелких необитаемых островков, а на мысе Прасониси на юге Родоса живописно встречаются два моря.

На Додеканесе есть также маленький островок Маратос, вмещающий только 50 человек и небольшой остров Тилос, где туристов ждет знаменитый бар в деревне микро Хорьо.

История

Греческие острова будто пронизаны историей. Здесь есть памятники культуры времен византийского и османского владычества, эпохи "под Италией" и новой Грецией.

Главные античные памятники Додеканеса — Линдосский акрополь и грандиозный храм-лечебница Асклепион на Косе.

Еще одна интересная локация на Косе — реплика античного хозяйства Гиппократа. Это жилой дом периода 5 в. до н. э. с философской студией и небольшим театром.

Важный культурный памятник монастырь Иоанна Богослова, один из крупнейших в Греции. Его начали строить в 11 веке. В сокровищнице монастыря хранятся византийские иконы, реликвии, священные сосуды, а в библиотеке можно увидеть одно из богатейших собраний греческих рукописей. С 1999 года монастырь входит в список ЮНЕСКО.

Украшение поселка Мегало Хорьо на острове Тилос — сумрачная церковь Архангела Михаила 15 века и Свято-Пантелеймонов монастырь 15 века с характерной византийской архитектурой и фресками.

Весь старый город на Родосе можно считать культурно-историческим объектом — здесь замки, крепости, акрополи.

Как добраться

Из России есть рейсы на Родос, а оттуда можно отправиться в любую интересующую сторону архипелага на пароме, яхте или самолете.