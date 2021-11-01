Как россиянам попасть в Таиланд в ноябре

Власти Таиланда выпустили новый протокол по въезду туристов в страну. Как попасть в страну, разбирался "Рамблер".

Протокол въезда опубликовало Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и документ вступает в силу с 1 ноября.

Видео дня

Согласно решению властей, россиянам, привитым «Спутником V», в рамках новой программы доступны 17 направлений.

Так, российские туристы с прививкой получают доступ в 17 "голубых зон" — провинций. принимающих привитых туристов по программе "песочница". Въезжать теперь можно на Пхукет, Бангкое, Чонбури (Паттайя), Чиангмай и в другие регионы.

Гражданам 46 стран можно приезжать в эти зоны без карантина, но россиянам придется провести семь ночей в предварительно забронированном оплаченном отеле в одной из "голубых зон".

Как подготовиться

К отпуску в Таиланде придется подготовиться, В частности, за неделю до вылета следует зарегистрироваться на сайте tp.consular.go.th который начинает работать с первого ноября.

Затем нужно будет загрузить на сайт сертификат о вакцинации, подтверждение бронирования отеля и оплату медицинскую страховку с покрытием не менее 50 тыс. долларов, а также ПЦР-тестирования по прилету. Подтверждать прививку не нужно туристам младше 18 лет, которые путешествуют с родителями или опекунами. После загрузки в систему документы проверяются 3–5 рабочих дней. Затем турист получает специальный QR-код от тайской системы Thai Pass.

Thai Pass с 1 ноября заменит ранее действующий COE – сертификат о въезде (Certificate of entry).

Потребуется также загрузить мобильное приложение MorChana и зарегистрироваться в нем, после чего сгенерируется QR-код.

В Таиланде по прилету предъявляется QR-код, отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и сдается еще один ПЦР-тест (его результат ждать не нужно, данные о нем можно будет проверить в приложении).

В аэропорту туристов рассадят для проверки документов, попросят показать еще один QR- код из загруженного приложения. Затем путешественников попросят пройти к стойке и показать документы еще раз, а затем пройти паспортный контроль. Здесь ничего нового — турист показывает паспорт и сдает отпечатки пальцев. Затем можно отправиться получать багаж и покинуть аэропорт, но только на специальных сертифицированный автобусах и автомобилях из списка SHA+.

В отеле турист должен оставаться строго до получения результатов теста, который делается обычно за 6-12 часов. Негативный тест открывает туристу доступ к полноценному отпуску, а положительный — к госпиталю, где всех будут лечить по страховке.

Еще один тест нужно будет сдать на 6 или 7 день пребывания. Сделать это лучше в ближайшем к гостинице медицинскому центру. Оба теста оплачиваются заранее.

Как попасть

В Таиланд из России сейчас нет прямых рейсов, и на Пхукет можно попасть только с пересадками на рейсах Singapore Airlines, Emirates, Etihad, Qatar Airways.

При этом, Оперштаб разрешил полеты в Таиланд из России с 9 ноября, так что авиакомпании смогут летать в Бангкок и на Пхукет по два раза в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из других международных аэропортов РФ.