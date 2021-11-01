Как американцы живут на острове, где запрещены автомобили

На американском острове Макино запрещен почти любой механический транспорт. Рассказываем, как живет местное население без автомобилей.

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Оригинальное название: Mackinac Island

Страна: США

Площадь: 9,78 км²

Население: 523 чел (2000) + 15000 туристов ежегодно

История

Остров Макино находится в одноименном проливе, соединяющем озера Гурон и Мичиган. Территориально остров относится к штату Мичиган.

Название острова происходит из языка индейских племен, которые населяли Северную Америку. На языке оджибве mackinac означает «большая черепаха».

До 17 века остров был домом для индейских племен оттава. После колонизации Макино стал центром пушной торговли вокруг территории Великих озер.

В 18 веке во время Войны за независимость США британцы построили на острове одноименный порт Макино.

В ходе войны 1812 года остров перешел во владения США.

В конце 19 века остров Макино стал популярной туристической достопримечательностью, где американцы отдыхали летом.

В 1875 году был построен национальный парк «Остров Макино», занимающий 80% острова.

В 1898 году был введен полный запрет на механический транспорт.

Жизнь

Запрет на автомобили, мотоциклы и прочий механический транспорт был введен в конце 19 века. Жители острова хотели уберечь от шума и загрязнения лошадей, на которых преимущественно передвигались. В 1923 году население ввело запрет на въезд в личном автомобиле после того, как один из местных жителей распугал на своей машине лошадей.

Запрет на машины действует до сих пор. Чтобы управлять электровелосипедом, электросамокатом или сегвеем, нужна справка от врача, что традиционный транспорт вам не подходит.

Круглый год на острове разрешены только кареты скорой помощи и служебные автомобили, зимой — снегоходы.

За всю историю на острове произошла единственная авария: в 2005 году автомобили пожарной и скорой служб чуть задели друг друга, торопясь на один и тот же вызов.

Передвигаться по острову можно пешком, на велосипеде, в конном экипаже и на лошади. Транспорт всегда доступен для проката: например, во время туристического сезона на острове «работают» 600 лошадей. Роликовые коньки разрешены везде, кроме центра.