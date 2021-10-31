Лак-де-Гафса: озеро, которое появилось за одну ночь

В 2014 году житель Туниса, когда возвращался домой, вдруг обнаружил большое озеро посреди пустыни, которого раньше не было. Это случилось в почти 25 километрах от города Гафса. Сначала мужчина подумал, что это галлюцинация, однако озеро оказалось самым настоящим. Удивительно, что оно появилось именно тогда, когда Тунис подвергся ужасной засухе. "Рамблер" подробнее расскажет об озере, которое в народе получило название Лак-де-Гафса.

Фото: Anis Jaballah/Facebook Anis Jaballah/Facebook

О происхождении озера до сих пор ходит множество слухов. Однако наиболее вероятной версией является то, что одно незначительное землетрясение разорвало скалу над подземными грунтовыми водами, в результате чего миллионы кубометров воды поднялись на поверхность. И теперь озеро занимает площадь в гектар и достигает глубины в 18 метров.

Однако купание в Лак-де-Гафса может быть опасным из-за загрязнения фосфатами. Дело в том, что тунисский регион богат фосфатом, который насыщает почвы и скалы, а это очень опасный материл. Если озеро загрязнено, то вода наверняка радиоактивна и канцерогенна.

Уже через несколько дней после появления необычного водоема цвет его резко изменился из-за цветения водорослей. Это первый признак того, что вода не обновляется.