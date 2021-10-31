«Дешевле и вкуснее»: чем россиян привлекает зимовка в Грузии

Поездка в Грузию никого не оставляет равнодушным. Кому-то нравится природа, кому-то — еда, кто-то обожает гостеприимность местных. В последнее время все чаще россияне переезжают в Грузию на зиму. "Рамблер" выяснил, почему.

Природа

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Сначала Грузия может разочаровать. В Тбилиси и правда много "забытых" зданий по сравнению с Москвой или другим крупным городом. Но позже столица поражает архитектурой старого города и панорамными видами. В любой момент вы можете покинуть уютную квартиру и отправиться в горы, посмотреть на море или пустыни. Это страна с изумительной природой,

"Я жила сначала в центре Тбилиси, а потом поехала к морю в Батуми и поселилась на высоком этаже. Дул сильный ветер, сначала было даже страшно, но красота была невероятная. В Грузии я купалась почти до конца ноября", - рассказала Мария, которая уехала зимовать в другую страну.

Климат

В среднем зимой в Тбилиси +5+10, ночью 0+5. В горах минусовая температура. Безусловно, зима в Грузии теплее, чем в Минске или Москве, но солнце бывает не всегда. Зато можно рассмотреть отдых на горнолыжных курортах. В Грузии есть три горнолыжных курорта: Бакурьяни, Гудаури, Хацвали. Сезон длится с конца декабря по апрель.

"Мы были в Грузии в январе и все две недели светило солнце, асфальт был сухим, я ходила в куртке, но нараспашку. Это был такой кайф!", - рассказала Елена из Москвы.

Цены

В Грузии отрицательный уровень инфляции, поэтому цены в стране снижаются второй месяц подряд. По данным "Сакстата", больше всего подешевели одежда и обувь - на 4%, а цены на продукты питания снизились на 1,6%, в том числе на овощи, фрукты, сахар и сладости.

"Менеджеры низшего звена получают 400–500 лари (10–12,5 тысячи рублей). Средняя зарплата специалистов с высшим образованием составляет порядка 800 лари (20 тысяч рублей). Высоким считается заработок от 1 200–1 800 лари (30–45 тысяч рублей)", - сообщает Анна Гальчева порталу The Village.

Люди

Люди — это главная достопримечательность Грузии и основная причина, по которой туристы обожают эту страну. Здесь действительно можно заговорить на улице с любым человеком, попросить совета, задать вопрос. Вы можете разговаривать на русском или английском, вас все равно поймут.

Гость здесь — это человек особенный. Поэтому всегда можно попросить скидку на рынке, получить комплимент в ресторане или удачно пообщаться с местными жителями.