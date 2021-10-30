Как выглядят номера в самом дорогом отеле мира

Ночь в королевском пентхаусе отеля Hotel President Wilson в Женеве стоит $80,000. Показываем, что гостиница предоставляет за такую цену.

Фото: marriott.com marriott.com

Информация

Где: Женева, Швейцария

Сколько: максимальное — $80,000 за ночь. На октябрь 2021 года на сайте отеля есть номера за $500 и $1000.

Королевский пентхаус в отеле President Wilson занимает весь 8-й этаж. Добраться до номеров можно на личном лифте.

Из панорамных окон открывается вид на Женевское озеро и гору Монблан, самую высокую точку Европы.

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Пентхаус предоставляет 12 спален, 12 ванных комнат из мрамора, а также джакузи с видом на озеро. Стекла на всех окнах пуленепробиваемые.

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Пожелания клиентов круглосуточно исполняет дворецкий, у каждого гостя есть личный помощник. Кроме того, частный шеф-повар приготовит любое блюдо по пожеланию гостей.

marriott.com

Также к услугам клиентов — круглосуточный пост охраны, система видеонаблюдения по всему периметру и сейф для хранения вещей.

Из развлечений — бильярдный стол, классический рояль и домашний кинотеатр.

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