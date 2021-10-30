Как выглядят номера в самом дорогом отеле мира

Ночь в королевском пентхаусе отеля Hotel President Wilson в Женеве стоит $80,000. Показываем, что гостиница предоставляет за такую цену.
Где: Женева, Швейцария
Сколько: максимальное — $80,000 за ночь. На октябрь 2021 года на сайте отеля есть номера за $500 и $1000.
Королевский пентхаус в отеле President Wilson занимает весь 8-й этаж. Добраться до номеров можно на личном лифте.
Из панорамных окон открывается вид на Женевское озеро и гору Монблан, самую высокую точку Европы.
Пентхаус предоставляет 12 спален, 12 ванных комнат из мрамора, а также джакузи с видом на озеро. Стекла на всех окнах пуленепробиваемые.
Пожелания клиентов круглосуточно исполняет дворецкий, у каждого гостя есть личный помощник. Кроме того, частный шеф-повар приготовит любое блюдо по пожеланию гостей.
Также к услугам клиентов — круглосуточный пост охраны, система видеонаблюдения по всему периметру и сейф для хранения вещей.
Из развлечений — бильярдный стол, классический рояль и домашний кинотеатр.
Самым дорогим номером в мире считается каюта в отеле-субмарине Lover’s Deep Luxury Submarine Hotel ($150,000 за ночь). Подводная лодка пришвартована в районе государства Сент-Люсия в Карибском море и может плыть в любом законном направлении по желанию клиента.