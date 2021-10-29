Потерявшийся турист решил не отвечать на звонки и выбрался сам

Пропавший без вести в горах Колорадо турист решил игнорировать звонки, поступающие на его номер. Спустя 24 часа он самостоятельно выбрался. О причинах такого странного поведения подробнее читайте в материале "Рамблера".

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что в поисково-спасательную службу округа Лейк штата Колорадо поступило сообщение о пропаже мужчины. Якобы тот ушел в поход на местную гору Элберт и не вернулся в срок, который сам обозначил перед родственниками.

Спасатели принялись за работу и первым делом начали пытаться дозвониться до путешественника, но тот не брал трубку. Как позже выяснилось, мужчина не хотел отвечать на звонок, потому что он поступал с незнакомого номера.

Поисковую операцию прекратили, потому что мужчина выбрался самостоятельно к месту, где припарковал свою машину, и добрался домой.

"Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности!",

- такое сообщение впоследствии опубликовали представители спасательной службы округа Лейк.

Правда, почему ему не догадались позвонить родственники, раз мобильный телефон был в зоне действия сети, не поясняется.

"Я бы тоже трубку не брал. Вдруг микрокредит впаривают?",

- написал пользователь информационного портала Tjournal.

Возможно, у него стояла штука "Заглушение неизвестных",

- предположил другой.

"Лучше останусь умирать в диких лесах, чем отвечу на звонок спамеров!",

- заявил пользователь Twitter @thegoofyone68.

Пора уже что-то делать с этими мошенниками, чтобы люди могли спокойно отвечать на входящие вызовы",

"Бедный парень, надеюсь, сейчас с ним все в порядке. Эта история показывает нам, насколько надоедливыми могут быть такие звонки",