Кто живет на самом маленьком в мире острове

Остров с говорящим названием «Просто достаточно места» (Just Room Enough Island, Джаст-Рум-Энаф-Айленд) стоит на границе США и Канады. Рассказываем, кто живет на самом маленьком в мире обитаемом острове.

Информация

Остров Джаст-Рум-Энаф-Айленд располагается на реке Святого Лаврентия между Канадой и США;

между Канадой и США; Остров входит в архипелаг Тысяча островов , территориально принадлежит штату Нью-Йорк, США ;

, территориально принадлежит штату ; Площадь Джаст-Рум-Энаф-Айленд — 306 м² (примерно три сотки).

В 1950 году остров приобрела американская семья с говорящей фамилией Сайзленд (size land — «размер земли»). Семья купила землю, чтобы разбить на ней домик для отдыха. Увы, планам мешают туристы, которые постоянно приплывают на катерах и фотографируют достопримечательность.

Официально остров называется Хаб-Айленд (Hub Island). Жители назвали остров Just Room Enough Island — «Просто достаточно места»: семье хватило пространства, только чтобы посадить дерево и кустарники, построить одноэтажный домик, разбить пляж.

Как выразилась в 2010 году газета Washington Post: «Один неверный шаг — и вы в воде».