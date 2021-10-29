Кто живет на самом маленьком в мире острове

Остров с говорящим названием «Просто достаточно места» (Just Room Enough Island, Джаст-Рум-Энаф-Айленд) стоит на границе США и Канады. Рассказываем, кто живет на самом маленьком в мире обитаемом острове.
В 1950 году остров приобрела американская семья с говорящей фамилией Сайзленд (size land — «размер земли»). Семья купила землю, чтобы разбить на ней домик для отдыха. Увы, планам мешают туристы, которые постоянно приплывают на катерах и фотографируют достопримечательность.
Официально остров называется Хаб-Айленд (Hub Island). Жители назвали остров Just Room Enough Island — «Просто достаточно места»: семье хватило пространства, только чтобы посадить дерево и кустарники, построить одноэтажный домик, разбить пляж.
Как выразилась в 2010 году газета Washington Post: «Один неверный шаг — и вы в воде».
Остров Джаст-рум-инаф по площади вдвое меньше Бишоп-рока на юго-западе Англии. До 2017 года этот остров считался самым маленьким обитаемым островом в мире.