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Кто живет на самом маленьком в мире острове

Дарья Амосова
1 час назад

Остров с говорящим названием «Просто достаточно места» (Just Room Enough Island, Джаст-Рум-Энаф-Айленд) стоит на границе США и Канады. Рассказываем, кто живет на самом маленьком в мире обитаемом острове.

Кто живет на самом маленьком в мире острове
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Информация

  • Остров Джаст-Рум-Энаф-Айленд располагается на реке Святого Лаврентия между Канадой и США;
  • Остров входит в архипелаг Тысяча островов, территориально принадлежит штату Нью-Йорк, США;
  • Площадь Джаст-Рум-Энаф-Айленд — 306 м² (примерно три сотки).

В 1950 году остров приобрела американская семья с говорящей фамилией Сайзленд (size land — «размер земли»). Семья купила землю, чтобы разбить на ней домик для отдыха. Увы, планам мешают туристы, которые постоянно приплывают на катерах и фотографируют достопримечательность.

Официально остров называется Хаб-Айленд (Hub Island). Жители назвали остров Just Room Enough Island — «Просто достаточно места»: семье хватило пространства, только чтобы посадить дерево и кустарники, построить одноэтажный домик, разбить пляж.

Как выразилась в 2010 году газета Washington Post: «Один неверный шаг — и вы в воде».

Остров Джаст-рум-инаф по площади вдвое меньше Бишоп-рока на юго-западе Англии. До 2017 года этот остров считался самым маленьким обитаемым островом в мире.

Заграница,Washington Post,
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