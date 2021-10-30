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Как выглядит город, который освещают зеркала

Дарья Амосова
1 час назад

Город Рьюкан в Норвегии с сентября по март находится в тени окружающих гор. Жители нашли необычное решение выхода из постоянного мрака — осветить город зеркалами.

Как выглядит город, который освещает не солнце, а зеркала
Фото: @livhav@livhav

Информация

Население: 3 368 человек (2009 г.)

Площадь: 3,12 км²

Основание: 1907 г.

Рьюкан — относительно молодой город. Его основанию поспособствовал соседний водопад Рьюканфоссен: компания Norsk Hydro добывала с его помощью электроэнергию для производства селитры. В маленькую, но перспективную точку переезжали рабочие и их семьи.

Проблема была в одном: Рьюкан находится в долине Вестфьорддален у подножия горы Гаустатоппен. Из-за расположения и направления солнечных лучей на полгода город оказывался во мраке.

Зеркала

Еще в 1913 году основатель города Сэм Эйде предлагал повесить над городом solspeil — «солнечное зеркало», которое светило бы и летом, и зимой.

Идею воплотили спустя почти сто лет. Художник и местный житель Мартин Андерсен в 2005 году прочел об идее создателя города, вдохновился и предложил администрации воплотить задумку.

В 2013 году на горном хребте на высоте 742 метра над уровнем моря установили три зеркала площадью 17 м² каждое.

@oddgre

Управляемый компьютером гелиостат «ловит» лучи от солнца и направляет их на площадь Рьюкана. Отраженный свет на 80-100% столь же яркий, что и естественный.

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