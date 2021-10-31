3 жутких заброшенных отеля, в которых раньше жили богачи

В прошлом здесь останавливались богатые и успешные, а сейчас от былого лоска не осталось и следа. "Рамблер" нашел три когда-то роскошных отеля, которые сейчас напугают даже самых стойких.

Фото: mschwarzphoto.com mschwarzphoto.com

Hotel Belvédère Du Rayon Vert

Где находится: Сербер, Франция

Bloovee/English Wikipedia

Заброшенное строение в стиле ар-деко когда-то было шикарным отелем с теннисными кортами и кинотеатром. Необычная "фишка" от архитектора — со стороны здание выглядит как огромный корабль

Гостиница открылась в 1932 г. и работала в течение шестидесяти лет, до 1983 г. Следующие двадцать лет отель оставался в заброшенном состоянии. В 2014 году в нескольких комнатах останавливались туристы-любители острых ощущений, однако само здание так и не возродили полностью.

Haludovo Palace Hotel

Где находится: остров Крк, Хорватия

Usien/wikimedia.org

Отель открылся в 1971 году. В его строительство вложили 45 миллионов долларов: гостиница должна была стать курортом мечты для игроков в казино и богатых постояльцев.

Игральные заведения не смогли окупиться, казино обанкротилось, и отель, который зависел от развлечений, тоже закрылся.

В 90-х внутри разрушившейся гостиницы жили беженцы югославских войн, в начале 2000-х отель попытались возродить, но безуспешно. Сейчас в здании не останавливаются даже бездомные — отель в чрезвычайно аварийном состоянии. Однако на острове все еще стоят указатели, которые ведут к заброшенному зданию.

Gran Hotel Y Balneario

Где находится: Сан Мигель де лос Баньос, Куба

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