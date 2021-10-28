Что сделать, чтобы вас не обманули в турецкой маршрутке

На долмушах удобно путешествовать из города в город. Рассказываем, как могут обмануть внутри транспорта.

Турецкие маршрутки и городские автобусы называются долмуши (dolmuş), в переводе с турецкого — «заполненный» (понятно, почему). Как правило, это автобусы ГАЗ или ПАЗ.

Видео дня

Разноцветные долмуши — синие, красные, розовые, кремовые — перевозят пассажиров внутри города. Белые обычно курсируют на пригородных маршрутах и отправляются с местных автовокзалов. Впрочем, цветовой ориентир не всегда работает: лучше смотреть на точки маршрута. Их клеят или выставляют на картонной табличке на окно.

Отправляется маршрутка, когда салон заполняется хотя бы наполовину. Оплатить проезд можно в салоне, объявлять остановку чаще всего придется самостоятельно.

Как могут обмануть

Не отдать сдачу. Водитель по ошибке или специально «забудет» вернуть вам деньги.

Вернуть не всю сдачу. Когда салон переполнен, за проезд передают деньги через руки. Иностранцу могут «недодать» пару лир, особенно если видно, что тот не подсчитывает сдачу.

Взять больше. Тариф на междугородних долмушах зависит от расстояния: чем дальше, тем дороже. Однако иностранцу могут сказать, что цена единая, накинув пару лир.

Потребовать плату за багаж. В больших автобусах багаж помещают в специальный отсек — в долмушах такого нет. Если ваш чемодан не занимает лишнего пассажирского места, требовать за него деньги водитель не может.

Обокрасть. Классика маршруток — карманники. В тесном салоне могут стащить телефон, кошелек или даже паспорт.

Как избежать

Делайте вид, что вы понимаете турецкий и знаете местность. Достаточно пары фраз, чтобы вас воспринимали не как человека, который в случае чего может и в полицию пойти. Пригодятся фразы müsait bir yerde («приехали»), fiyatı nedir («сколько стоит?»). Не ищите голодно глазами свою остановку: делайте вид, что знаете местность хорошо.

Просите сдачу назад. Вам забыли вернуть сдачу? Напомните об этом, хотя бы на жестах или фразой. Как и в России, в маршрутке нужно проявить настойчивость.