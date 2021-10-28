Достопримечательность Египта, которая может убить

В Египте есть достопримечательность, которая называется Голубая дыра. В память о людях, погибших здесь, создан мемориал на берегу. В материале "Рамблера" — история достопримечательности, которую решится посетить не каждый.

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Популярность у дайверов

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Голуба дыра представляет собой голубую вертикальную пещеру, которая расположена недалеко от курортного города Дахаб. Достопримечательность облюбовали дайверы и фридайверы. Они ныряют туда для того, чтобы увидеть проход из пещеры в море. Как говорят очевидцы, он похож на арку, с которой свисают кораллы, поэтому пещеру еще называют Аркой.

В центре дыры глубина составляет около 80 метров. На выходе из-под Арки она достигает 135 метров. Однако чаще всего дайверы не погружаются ниже 20-30 метров, так как Арка начинается на этом уровне, а дойти до нее можно по коралловой стенке.

У берегов дыры расположено несколько дайвинг-клубов, которые за несколько часов организовывают подготовку туристов к погружению и выдают необходимое оборудование. Стоимость варьируется от 130 до 150 евро.

Многие туристы, посетившие это место, делятся положительными отзывами, но если вы не увлекаетесь дайвингом, ехать туда не стоит. Во-первых, это довольно дорого, а, во-вторых, многим это неинтересно.

Фридайверы

Пещера также сыскала славу и у фридайверов. Это — люди, которые погружаются под воду с задержкой дыхания, то есть на одном вдохе. Были и те, кто проплывал в пещере таким способом. Всего это смогли сделать десять человек, среди них — преимущественно граждане России и Украины. Первыми россиянами, нырнувшими туда без снаряжения, были чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова и ее сын Алексей. Она стала в том числе и первой женщиной, совершившей погружение в этом месте.

Опасность и мемориал

Несмотря на популярность у туристов, на берегу Голубой дыры установлен мемориал дайверам, которые погибли при погружении. Многие уверены, что пройти Арку очень просто, поэтому не берут с собой необходимое снаряжение. Причиной гибели часто становится азотный наркоз или азотное отравление — на глубине этот газ в составе воздуха действует на человека как наркотик. У дайвера появляется эйфория и он не осознает, что с ним происходит. Азотное отравление может возникнуть при погружении более чем на 25 метров. Как правило, появляется при глубине в 30 метров. Опасность заключается в том, что у каждого человека это может проявиться на разной глубине, в том числе это зависит от внешних факторов: температура уды, стресс, волнение, усталость и общее физическое состояние человека.

На глубине у человека из-за азотного отравления может наблюдаться беспричинное улучшение настроения, головокружение и ухудшение сообразительности. Если он продолжает погружаться, то у него нарушается координация, появляются галлюцинации. Уже дальше происходит только "наркотический" сон, из которого без помощи выбраться невозможно.

Другая вероятная причина гибели — истощение запаса воздуха при подъеме на берег. Человек проходит через Арку, понимает, что все хорошо, но в баллоне может быть недостаточно воздуха, поэтому подняться у него уже не получается.

Эксперты говорят, что сама по себе подводная пещера не опасна. Смертельные инциденты происходят из-за недобросовестных дайверов, которые выполняют погружение в этом месте без опыта и необходимого снаряжения. Поэтому туда не рекомендуют погружаться людям без опыта в дайвинге.

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