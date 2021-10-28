“О короне здесь и не слышали”: сколько стоит отпуск в Хорватии

Если вам надоела Турция и Египет, хочется чего-то более европейского, то отличным вариантом для отдыха может стать Хорватия. Редактор "Рамблера" изучила несколько городов и рассказала, почему Хорватию точно стоит посетить.
Чтобы поехать в Хорватию, туристам нужно подтверждение брони отеля или другого способа размещения. Еще до въезда необходимо заполнить специальную анкету. Также нужно предъявить одну из справок на выбор: отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или о перенесенной болезни.
В Хорватию россиянам нужна виза — хорватская национальная или шенгенская, которая обойдется где-то в шесть тысяч рублей. Еще въехать можно по национальной мультивизе Болгарии, Кипра или Румынии.
За все время в Хорватии мне удалось побывать в Сплите, Ровине, Трагире, Пуле и на острове Хвар. Достопримечательности многих хорватских городов включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в стране до сих пор можно увидеть остатки римских стен, площадей и храмов.
Ровинь находится недалеко от Венеции и больше похож на Италию, чем Хорватию. В Хорватии обязательно нужно попробовать ризотто, пасту, местный прошутто и фирменное итальянское мороженное.
На острове Хвар можно заняться хайкингом и пройти по пешему маршруту вдоль моря по лесу и скалам. Удивительно, но весь остров заполнен полезными травами: лавандой, розмарином и прочими. Поэтому хайкинг превращается в настоящую ароматерапию.
Пула — город для жизни, который открывается не сразу. Сначала кажется, что кроме роскошного амфитеатра ей нечем удивить. Но если вы начнете ходить по разнообразным эко-тропам и захаживать в местные магазины с крафтовыми товарами, то влюбитесь навсегда.
Сейчас билеты до Хорватии на двоих стоят от 30 тысяч рублей, плюс аренда жилья, которая будет стоить примерно таких же денег. Цены на еду в кафе и ресторанах сильно зависят от города. Например, в Сплите было дорого практически везде, в Пуле цены сравнимы с московскими.
При этом продукты на рынке стоят дешевле российских, солнце светит ярко, а погода гораздо приятнее. Поэтому я бы советовала рассмотреть Хорватию в качестве отдыха или места для зимовки. Как минимум, здесь максимально низкая статистика по коронавирусу и полное ощущение, что о короне здесь и не слышали.
Все уже давно сделали прививку и продолжают жить обычную жизнь без тревог и забот. Такое у меня сложилось впечатление.