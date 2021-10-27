Где находится таинственная крепость прародителя армян

Крепость Чавуштепе располагается на территории современной Турции. Согласно легендам, на его месте произошла легендарная битва, которая определила историю армянского народа.

Фото: Martijn Munneke/CC BY 2.0 Martijn Munneke/CC BY 2.0

Где находится

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Крепость Чавуштепе (Çavuştepe, также Чавуштепе Кале) находится в Турции, в 25 км от города Ван и в километре от поселка Чавуштепе. Соседние страны — Иран, Ирак, Армения.

Как добраться

На автовокзале города Ван нужно найти маршрутку по направлению в Башкале (Başkale). Время в пути — примерно 30 минут.

Попросить водителя остановить на Чавуштепе кале (Çavuştepe kale). Можно выйти просто в деревне («Чавуштепе», без «кале») и пройтись около километра.

Чем знаменита

Древняя крепость была построена во времена государства Урарту, 860 до н. э. — 590 до н. э. Царство располагалось на территории современных Турции, Армении, Ирана и Азербайджана. Население Урарту сильно повлияло на культуру Передней Азии, участвовало в дипломатических отношениях между Востоком и Северным Кавказом. От ассирийского названия государства происходит имя горы Арарат — самой высокой точки Турции, упоминавшейся в Библии.

Крепость построена примерно в 764-735 г. г. до н. э. при царе Сардури II. Тогда она носила имя Сардурихинили.

Согласно армянскому фольклору, еще до Урарту на территории крепости произошла битва между Айком, прародителем армян, и правителем Вавилона Бэлом.

Айк очертил границы своего государства вокруг побережья озера Ван. Бэл прислал к тому гонцов с требованием признать свое превосходство, но Айк отказался. Тогда правитель напал на войска Айка в районе Айоц дзор («армянская долина»). Айк убил Бэла выстрелом из лука и сжег тело. Согласно традиционной хронологии битва произошла в 2492 г. до н. э. — с этой даты начинается армянское летоисчисление.

В 1961 году турецкие ученые провели в районе крепости раскопки руин и реставрацию. Археологи обнаружили на территории храмы, башни, дворцы, водные бассейны и иероглифы на стенах.