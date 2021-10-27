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Готэм-Сити: где по-настоящему живет Бэтмен

Дарья Амосова
5 часов назад

Существует ли город супергероев и суперзлодеев на самом деле? И да, и нет. Разбираемся, какой Готэм считать настоящим.

Готэм-Сити: где по-настоящему живет Бэтмен
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Ненастоящий Готэм: Нью-Йорк или Чикаго

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Готэма из комикса не существует в реальности — по крайне мере потому, что в нашем мире нет супергероев. Согласно различным интервью авторов комиксов DC, основным прототипом жестокого и мрачного мегаполиса выступил Нью-Йорк (ниже мы расскажем, почему он получил прозвище «Готэм»).

Режиссер Кристофер Нолан при съемках «Темного рыцаря» вдохновлялся образом Чикаго, штат Иллинойс — в городе преимущественно проходили съемки.

Настоящий Готэм: английская деревня

Готэм существует на самом деле — правда, не «сити» (город), а «вилледж» (деревня). Место располагается в графстве Ноттингемшир, центральная Англия. Население деревни — немногим больше 1500 человек. Название Gotham происходит от словосочетания «козий дом».

Население деревни Готэм упоминаются детской потешной сказке «Готемские умники».

По легенде, в XII веке король Иоанн Безземельный собирался проложить через деревню дорогу ко дворцу.

Жителям не понравился такой расклад. Когда приехали советники короля, толпа изобразила безумие: женщины и мужчины косили глаза, прыгали и кричали, строили изгороди вокруг кукушек.

Поскольку безумие в те времена считалось заразным, королевские советники поспешили уехать и отказались от затеи. Словосочетание «готемские умники» закрепилось в английском языке для описания кого-то странного, безумного и простоватого.

Google Maps

В XIX веке писатель Вашингтон Ирвинг в юмористическом альманахе «Салмагунди» иронично назвал Готэмом Нью-Йорк, отсылась к его безумной природе.

Как сказано выше, авторы комиксов вселенной DC вдохновлялись Нью-Йорком. Билл Фингер, создатель комиксов о Бэтмене, дал малой родине героя название Готэм — в том числе отсылая к английской легенде.

Эта теория подтверждается в комиксах: в «Хрониках Бэтмена» раскрывается, что Готэм изначально был построен с целью размещения в нем безумных преступников:

«У меня даже есть название. Мы могли бы назвать его [город — прим. ред. ] „Готэм“ — в честь деревни в Англии, где, согласно общему мнению, все лишены рассудка».

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