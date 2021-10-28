Почему Мальдивы уходят под воду

Глобальное потепление становится главным вызовом человечеству в XXI веке. Тающие ледники приводят к повышению уровня мирового океана, в результате чего под угрозой оказываются города и целые государства. Одной из мишеней для стихии стали Мальдивы, где время от времени жители получают предупреждения о наводнениях. С каждым годом острова понемногу уходят под воду, а к концу века могут полностью затонуть. Пока богачи и знаменитости тратят крупные суммы на местных курортах и наслаждаются беззаботным отдыхом, местные жители борются с засухой и пытаются найти хотя бы несколько литров чистой воды. Райский потоп — в материале «Ленты.ру».

Райский уголок

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Мальдивская Республика, которую чаще всего называют просто Мальдивами, находится к югу от Индии и Шри-Ланки в Индийском океане. Государство занимает цепочку почти из 1,2 тысячи коралловых островов, сгруппированных в атоллы — коралловые архипелаги сплошного или разорванного кольца. Обитаемыми считаются только 200 штук. Сегодня эти острова с белоснежным песком — самое крупное «коралловое» государство в мире площадью 300 квадратных километров, где на октябрь 2021 года проживает более 540 тысяч человек. Большинство населения живет в деревнях и занимается сельским хозяйством — рыболовством, выращиванием овощей и фруктов, а также сбором кокосов. В массовом сознании Мальдивы считаются райским местом с роскошной природой, однако подобные представления не всегда соответствуют действительности. Столица Мале быстро развеивает устоявшийся миф — город практически полностью завален мусором, а по узким улицам передвигается большое количество людей и хаотично перемещаются машины и скутеры.

Мальдивы во многом живут за счет премиального туризма — сфера начала активно развиваться в 1970-х годах. Сегодня на нее приходится 28 процентов ВВП страны. Острова предлагают туристам первоклассный сервис с элитными отелями. На Мальдивах представлены одни из самых известных брендов гостиничного бизнеса: Four Seasons, Park Hyatt, One&Only и другие. Забронировать отдых можно самостоятельно или обратиться к экспертам, которые специализируются исключительно на этом направлении, подсказывая неопытным туристам, как выбрать подходящий для поездки сезон и не ошибиться с отелем. Ежегодно на Мальдивы приезжают около 1,5 миллиона туристов. Однако статистику подпортила пандемия COVID-19 — в 2020 году острова посетили более 555 тысяч отдыхающих.

Поездку на Мальдивы нельзя назвать бюджетным вариантом. Ночь на островах может обойтись на двоих более 200 тысяч рублей, а стоимость целого тура достигает миллионов. Мальдивы — популярное направление для отпуска среди богачей и знаменитостей. В 2021 году лидерами по посещаемости курорта стали россияне, опередив немцев, британцев и итальянцев. Среди российских звезд на Мальдивы часто приезжают продюсер Яна Рудковская с семьей, певицы Полина Гагарина и Юлианна Караулова, журналистка Ксения Собчак, танцовщица Анастасия Волочкова, а также Тимати. Однако не все знаменитости считают подобные траты оправданными. «Я часто слышу, что Мальдивы — это мечта. Но, поверьте, это далеко не так. Чтобы отдых на этих островах был особенным, нужно потратить примерно стоимость машины. Я считаю, что "рай" дешевле можно организовать и в других странах!» — рассказала ведущая шоу «Орел и Решка» Алина Астровская.

Страшный прогноз

Через десятки лет детям и внукам знаменитостей придется искать новые места для отдыха — их любимому курорту предсказывают не самое радужное будущее. По прогнозам властей, к концу XXI века острова уйдут под воду. С подобными предупреждениями неоднократно выступала мальдивский министр окружающей среды, изменения климата и технологий Аминат Шауну. Особенность Мальдив — в их положении относительно уровня моря. Государство считается самым низкорасположенным в мире — самая высокая точка находится на высоте лишь в 2,4 метра над уровнем океана. Проблема усугубляется с каждым годом, на данный момент 80 процентов всех островов расположены только на метр выше уровня моря. Ученые предполагают, что к 2100 году уровень моря поднимется на 1,1 метра — Мальдивы фактически затопит. Государство уже сталкивается с природными катаклизмами — 90 процентов территории пострадали от наводнений, 97 подверглись эрозии береговой линии. В сложившейся обстановке Шауну назвала Мальдивы самой уязвимой страной в мире. «Мы не выживем», — заявила политик.

Перспектива сокрушительного наводнения для островов связана с проблемой изменения климата — нагревается поверхность планеты, тают ледники, возникают природные катаклизмы, и обрушивается стихия. Мальдивы страдают от глобального потепления не первый год. Ситуацию усугубляет разделение государства на две зоны с противоположными проблемами — северная часть страдает от засухи, а южной приходится бороться с наводнениями. Мальдивцы фактически остались без нормальной питьевой воды. До 1990-х годов местные жители добывали ресурс под землей, однако в последние годы грунтовые воды оказались загрязнены.

Проблем добавило и цунами 2004 года — вода захлестнула все атоллы, разнесла всю инфраструктуру, включая коммунальные системы и аэропорт. Власти классифицировали произошедшее как стихийное бедствие, его жертвами стали 82 человека. Цунами повредило и важные объекты: пресноводные линзы, которые обеспечивают население питьевой водой, и коралловые рифы, служащие естественным барьером для наводнений.

Мальдивские власти винят в изменении климата страны «Большой двадцатки» (G20) — на них приходится 75 процентов вредных выбросов. Для решения проблемы глобального потепления необходимы совместные действия всего мира. Острова подчеркивают необходимость придерживаться углеродно-нейтральной политики и взять обязательства по декарбонизации. Меры по спасению курорта начали предпринимать еще в 2017 году. Благодаря программе развития ООН (UNDP) был организован проект поддержки сообществ на Мальдивах, которые оказались уязвимы из-за проблемы изменения климата и столкнулись с нехваткой воды. Программа была рассчитана на 49 островов, занимающих 13 атоллов. 105 тысяч жителей, которые составляют примерно 30 процентов всего населения, решили обеспечить 90-дневным запасом чистой воды и инфраструктурой для опреснения.

Жители также решили подготовиться к худшему сценарию развития событий. После кошмара 2004 года и предупреждения о цунами в 2016 году при поддержке UNDP и Японии на пяти островах — Виллингили, Колуфуши, Тимарафуши, Эйдхафуши и Дхуваафару — жители организовали учения по подготовке к стихийным бедствиям. В программу «Повышение готовности школ к цунами в Азиатско-Тихоокеанском регионе» кроме Мальдив вошли еще 17 стран. В образовательных центрах рассказывают, что представляет собой цунами, и объясняют, что нужно предпринять в случае опасности.

Уцелеть не получится

Из-за климатического кризиса опасность затоплений грозит не только Мальдивам. Ученые обеспокоены катастрофическим повышением уровня мирового океана, который покрывает 71 процент всей поверхности Земли. Специалисты программы наблюдения Земли Европейского союза Copernicus подсчитали, что каждый год уровень становится выше на 3,1 миллиметра. Показатель растет из-за повышения температуры воды и таяния льда из-за глобального потепления — с 1979 по 2020 год Арктика потеряла 2,13 миллиона квадратных километров льда, что можно сравнить с шестью площадями Германии. Уменьшение ледяного покрова продолжается каждый год.

Опасная тенденция в будущем станет причиной стихийных бедствий, наводнения уже предсказали некоторым европейским городам. Однако ученые уверены, что островные государства находятся в худшем положении. Небольшие страны Океании не так высоко расположены над уровнем моря, у них меньше территории и ресурсов, чтобы противостоять глобальному потеплению. Самыми уязвимыми точками оказались Фиджи, Кирибати, Науру, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Вануату, Восточный Тимор, Тонга. При стремительном повышении уровня мирового океана их самые высокие точки будут затоплены, так как они не превышают даже 1,5 метра.

Маршалловы острова рассматривают как одну из наиболее проблемных локаций. Геологическая служба США совместно с учеными спрогнозировала им климатический коллапс к 2035 году — остров Рой-Намюр будет ежегодно затопляться, а жители останутся без питьевой воды. Аналогичная судьба ожидает острова Эбай, Эннилабеган, Эбадон и другие.

Последние несколько лет власти рассматривают различные варианты развития событий и пытаются придумать, как адаптироваться к меняющейся окружающей среде. Одним из решений проблемы они видят строительство возвышений. Проект потребует серьезных затрат, однако средств у страны нет. «Гражданам нужно обдумать, должны ли мы просто оставить наши острова и уехать, или же нам нужно выделить определенное место под застройку. Только если народ Маршалловых островов полностью согласен с такой идеей, тогда мы сможем искать помощь извне», — заявила президент Хильда Хайн в 2018 году.

Климатическое состояние крохотных государств Океании почти полностью зависит от мировых лидеров, располагающих большим количество производств, которые ежесекундно выбрасывают в атмосферу тонны вредных веществ. На островные государства приходится только 0,03 процента всех выбросов. Американский профессор экологического права Уильям Бернс отметил несправедливость их положения, сославшись на высказывание неизвестного автора. «Ироничный и трагический аспект экологического кризиса из-за выбросов парниковых газов состоит в том, что те части мира, которые несут наименьшую ответственность за глобальное потепление, первыми пострадают от его ужасных последствий», — написал профессор.