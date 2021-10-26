5 стран, где вам заплатят за переезд

В мире есть несколько стран, которые готовы заплатить лишь бы вы переехали к ним, однако для этого нужно выполнить всего несколько условий. В первую очередь необходимо получить визу, а об остальном — в материале Рамблера.

Чили

С 2010 года в Чили активно поддерживаются стартапы со всеми мира. И если вы захотите запустить свой бизнес в этой стране, то за это получите субсидий на сумму в 50 тысяч евро. Бонусом ко всему этому чилийское правительство предлагает упрощенную визу на год, а в дальнейшем можно получить и вид на жительство.

Италия

В коммуне Кандела живет не больше трех тысяч человек, и оттуда постоянно уезжают местные жители. Поэтому, чтобы город процветал, власти готовы платить мигрантам. Например, одному человеку — 800 евро, паре — 1200 евро, семье из трех человек — 1800 евро, а из четырех и более — от 2000 евро. Однако при этом необходимо найти работу с зарплатой от 7500 евро в год.

Греция

Средний возраст местных жителей греческого острова Андикитира составляет 70 лет. Власти опасаются, что через несколько лет остров опустеет и поэтому они решили запустить программу переселения. Так, ежегодно выбираются люди, каждый и которых получает дом, участок земли под огород и выплату 500 евро в месяц на протяжении трех лет.

Ирландия

Как и в Чили, в Ирландии помогают стартаперам со всего мира. Если властям государства понравятся ваши бизнес-идеи, то они займутся вашим финансированием, а также найдут инвесторов для выхода на рынок Евросоюза.

Франция