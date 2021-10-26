Почему в отелях Турции не размещают одиноких мужчин

Некоторые турецкие отели перестали размещать одиноких мужчин в своих номерах. Ограничения касаются даже родственников. О нюансах размещения — в материале "Рамблер".

Туристу могут отказать при заселении или бронировании в нескольких случаях, например, если он желает разместить вместе со своим одним или несколькими приятелями в одном номере. Это ограничение касается и родственников-мужчин. Также в заселении и бронировании может быть отказано и тем мужчинам, которые отправились на отдых в одиночестве.

Дело в том, что многие отели в Турции ориентированы на семейный отдых и одиноким мужчинам, по мнению сотрудников, там делать нечего. Такое отношение в турецких гостиницах появилось благодаря системе "Все включено". По опыту персонала, гости-мужчины обычно доставляют беспокойство и неудобство своим поведением другим постояльцам. Они напиваются в местных барах, буйствуют и нарушают покой ночью.

Стоит отметить, что по отношению к женщинам никаких подобных санкций не существует. Хотя, по мнению турков, и среди представительниц прекрасного пола находятся те, кто может доставить дискомфорт отдыхающим своим поведением.