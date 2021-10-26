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Что происходит на острове, где живут только свиньи

Дарья Амосова
3 часа назад

Посреди Карибского моря расположен остров, единственные жители которого — домашние свиньи. Рассказываем, каким образом животные попали в центр Багамских островов.

Что происходит на острове, где живут только свиньи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Информация

  • Остров Пиг Бич (Pig Beach — «Свиной пляж») официально называется Биг-Мейджор-Кэй.
  • Остров находится в архипелаге из 360 островов в районе Эксума, Багамские острова.
  • Размер острова — 0, 9 км².
  • Расстояние от столицы Багамских островов, Нассау, — 143 км, время в пути — 2 часа.

История

Нет единого мнения, как свиньи в таком количестве оказались на острове. По одной легенде, животных высадила на землю группа моряков. Матросы хотели вернуться через пару месяцев и забрать расплодившихся свиней на убой.

Однако по какой-то причине корабли не вернулись. Свиньи выживали за счет лишней пиши, которую сбрасывали с проходящих кораблей, а затем приспособились к местной еде.

По другой легенде, свиньи выжили при кораблекрушении рядом с островом. Наконец, есть версии, что животных разводили жители Багамских островов ради пропитания, а затем — для привлечения туристов.

Нынешнее время

Пиг Бич считается необитаемым — на нем нет постоянного людского населения. Зато на острове живут 50-60 свиней, а также кошки и козы.

Животных подкармливают проплывающие мимо лодки и катеры, а также группы туристов. Кормить свиней не запрещено, однако туркомпании предупреждают о том, что можно и нельзя давать животным. В 2017 году несколько свиней скончались — предположительно из-за того, что приезжие давали им алкоголь.

Кроме того, со свиньями можно поплавать в море и сфотографироваться: животные совсем не боятся человека.

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