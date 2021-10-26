"Москва ринулась разносить заразу"

"В чем смысл таких одноклеточных сограждан? Всех в Египте и оставить на пмж";



"Никто не понимает, что сейчас обстановка очень страшная, сколько людей умирают, а наши на морЯ собрались";



"На сознательность и ответственность наших людей надежды никакой нет";



"Пока одни от ковида в больницах умирают, другие ковид переносят за границу.. Ну разве это нормально?";



"Москва привычно ринулась разносить заразу. Не впервой";