"Москва ринулась разносить заразу"

После введения в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября спрос на туры в Египет резко повысился. Туроператоры сообщают, что рейсы в страну на ноябрьские каникулы загружены более чем на 75%, а во многих отелях уже почти не осталось мест. В социальных сетях действия россиян раскритиковали. Подробнее — в материале "Рамблера".
Пользователи Twitter написали, что безответственно ехать на отдых, когда заболеваемость в России стремительно растет. 26 октября в стране было выявлено 36 446 новых случаев коронавируса. В Москве этот показатель достиг 6074.
"В чем смысл таких одноклеточных сограждан? Всех в Египте и оставить на пмж";
"Никто не понимает, что сейчас обстановка очень страшная, сколько людей умирают, а наши на морЯ собрались";
"На сознательность и ответственность наших людей надежды никакой нет";
"Пока одни от ковида в больницах умирают, другие ковид переносят за границу.. Ну разве это нормально?";
"Москва привычно ринулась разносить заразу. Не впервой";
"Вот такая безответственность людей их и погубит";
"Мдааа.народ вообще ничего не боится!".
Многие напуганы, что это только усугубит ситуацию и приведет к всплеску заболеваемости в декабре:
"Какой-то ужасный пир во время чумы. Нужно бы все это дело тоже запретить, а то напривезут из других стран еще инфекцию...".
Кроме того, пользователи соцсети написали, что россияне постоянно жалуются на низкие доходы, но при этом летают на отдых за границу:
"Все отдыхать полетели в дорогие отели, хотя не одеты как буржуи, простые люди, сразу можно понять, что все нытье в интернете по поводу низких доходов и зарплат — полное вранье";
"В этом все россияне, больше плачутся на бедность только))".