За чревоугодием - в Италию: в какие 7 стран ехать за смертными грехами

Есть шутка, что 5 из 7 смертных грехов — это уже не пороки, а образ жизни. Выбираем любимый плохой поступок, чтобы найти новое направление для путешествий.

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Гордыня

Видео дня

Рьюкан, Норвегия

Небольшой норвежский город расположен в горной долине. С сентября по март Рьюкан живет во мраке из-за тени, которую отбрасывают окружающие его скалы.

В 2013 году на хребтах установили три зеркала площадью 17 м². Чем это не повод поглазеть на свое прекрасное отражение?

Жадность

Монте-Карло, Монако

Стремление к материальным благам лучше реализовывать там, где это законно. В столицу казино в Монако попасть не так просто: нужно иметь при себе не менее 15 евро, презентабельно выглядеть и забронировать столик.

Гнев

Каньон реки Блайд, ЮАР

Самый безопасный вариант выплеснуть гнев — покричать: это естественный механизм, который снимает напряжение. Кричать можно и дома, но лучше поехать в живописное место — например, к африканскому каньону. В вас нет гнева? Не переживайте: он накопится, пока вы будете преодолевать несколько десятков километров пешеходного пути к смотровой площадке.

Зависть

Сан-Франциско, США

Почему не Париж с его модой, не Сингапур и даже не Москва? В одном из районов города находится знаменитая Кремниевая долина — район предпринимателей, бизнесменов и стартапов. Штаб-квартиры Facebook, Instagram и Google, передовые технологии, двадцатилетние миллионеры — тут есть чему завидовать.

Похоть

Амстердам, Нидерланды

В столице Голландии есть Музей эротики и Музей Секса, также именуемый Храмом Венеры (да, это разные места). В последнем хранится обширная коллекция видео, аудио и изображений, связанных с человеческой сексуальностью. А еще в Амстердаме находится знаменитый Квартал красных фонарей и секс-шопы на каждом углу — не зайти, так хоть посмотреть.

Чревоугодие

Италия

В мире очень много вкусной еды — это один из плюсов нашей планеты. Но в Италии особенное отношение к пище: обедают и ужинают в больших компаниях, продукты растят и готовят с любовью. Достаточно разделить с человеком пиццу — и вы уже лучшие друзья. Кроме того, Италия — одна из немногих стран, чья кухня была отмечена как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Леность

Мальдивы