За что туристов могут посадить в тюрьму в Таиланде

Власти Таиланда опубликовали список из 46 стран, граждане которых могут с 1 ноября не соблюдать карантин. Однако россияне без соблюдения изоляции смогут посетить только те провинции, которые входят в программу «песочница». По этому случаю напоминаем, что не стоит делать в Таиланде, что не получить штраф и не попасть в местную тюрьму.

Оскорблять монарха

Король в Таиланде приравнивается к божеству. За его публичное оскорбление туристам грозит до 15 лет тюрьмы. Изображения Его Величества тоже неприкосновенны. Не стоит во время отдыха рисовать на плакатах с его портретом или рвать и выбрасывать купюры. О буддизме и Будде тоже не стоит негативно высказываться в публичных местах.

Вывозить статуэтки Будды

Запрет распространяется на изображения Будды и Бодхисатв выше 13 сантиметров. Статуэтки меньше туристы могут покупать. Правило связано с тем, что раньше из страны массово вывозили антиквариат. Большие статуи подвергались вандализму: для транспортировки им отламывали части.

Курить на пляжах

Стоит быть осторожными и курильщикам. С конца 2017 года на некоторых пляжах Таиланда курить запрещено. Для этого есть специально отведенные места. За нарушение запрета туристам грозит штраф в размере до 100 000 бат, либо заключение в тюрьму на срок до однако года.

Обнажаться

Загорать на пляжах Таиланда топлес или полностью обнаженным тоже запрещено. Тайцы — не самый откровенный народ и предпочитают одеваться скромно.

Трогать тайцев