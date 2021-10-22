«Приходилось мыться в бассейне»: отдых в Египте ужаснул россиян

"Более менее терпимы номера (очень грязные) только за отдельную плату на ресепшене в виде благодарности!) В номере убрались один раз, в том за который пришлось доплачивать! Плюс кража во время уборки! (Видимо за обслуживание). Пляж грязный, убирать его некому! Шезлонгов просто не хватает их очень мало! Выбора еды практически нет, всего очень мало и постоянно заканчивается, даже хлеб!!! Тарелок вечно нет! По территории люксов стабильно бегают крысы! Зеленой травы нет (она выгорела, и её не поливают)! Анимация ни какая! Алкоголь не просто разбавленный, а обычная вода".