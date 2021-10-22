«Приходилось мыться в бассейне»: отдых в Египте ужаснул россиян

Крысы, грязное постельное белье, отсутствие горячей воды и руины вокруг. Отдохнувшие в октябре египетском Шарм-Эль-Шейхе россияне жалуются на отели, описывая их как "жесть" и "арабский бардак". Что пишут туристы — в материале "Рамблера".
Россиянка Ольга Галиева провела неделю в одном из пятизвездочных отелей курорта. По ее словам, это было одно из самых грязных мест "в мире":
"Антисанитария: мухи, клопы, грязь. Мебель разваливается, постельное белье в пятнах и катышках. За неделю ни разу не поменяли. Ужасные впечатления".
Другой турист по имени Роман тоже отдыхал в гостинице категории пять звезд. Мужчина тоже пожаловался на грязь в отеле и на пляже:
"Более менее терпимы номера (очень грязные) только за отдельную плату на ресепшене в виде благодарности!) В номере убрались один раз, в том за который пришлось доплачивать! Плюс кража во время уборки! (Видимо за обслуживание). Пляж грязный, убирать его некому! Шезлонгов просто не хватает их очень мало! Выбора еды практически нет, всего очень мало и постоянно заканчивается, даже хлеб!!! Тарелок вечно нет! По территории люксов стабильно бегают крысы! Зеленой травы нет (она выгорела, и её не поливают)! Анимация ни какая! Алкоголь не просто разбавленный, а обычная вода".
Кроме того, по словам россиянина, в гостинице были проблемы с водой:
"Были даже люди которым просто приходилось мыться в бассейне, потому что в номере у них не было воды".
О проблемах с водой рассказал и турист по имени Алексей, который тоже отдыхал в Шарм-Эль-Шейхе в октябре. Мужчина заселился в четырехзвездочный отель:
"Каждый день приходится добывать еду, которая каждый день одна и та же, ждать когда дадут воду, чтобы помыться, искать туалетную бумагу и питьевую воду. После серии неприятностей пришли к выводу, что пить можно только воду и только из закупоренных бутылок - не дай бог они нальют ее в стаканы, чистота которых очень условно. И главное - не пытайтесь заглянуть на кухню ресторана - вид отобьет у вас желание что-либо есть в принципе".
А россиянина Дмитрия возмутило, что описание отеля не соответствовало действительности. До моря туристам пришлось добираться в забитом автобусе:
"Это не 2 и не 3 линия! Это 178 линия. До моря пешком не дойдете! Только на автобусе, который ходит каждые полчаса. НО! Он маленький, как 2 маршрутки. Люди в него не влезают. Поэтому постоянные очереди!!!"