"Любителям курочки сюда": чем кормят в бюджетных отелях

Существуют отели с системой питания "Все включено", за которые не надо платить баснословные деньги. Как правило, это трех или даже двухзвездочные отели. Такой экономный отдых радует туристов ценой, но сильно уступает по качеству. Отзывы путешественников о бюджетных отелях с едой "Все включено" — в материале "Рамблера".

Недорогими отелями в Турции считаются те, где стоимость одной ночи не превышает пяти тысяч рублей, то есть за неделю отдыха два человека платят 35000 рублей. Такие цены на курортах сложно найти, но возможно.

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Чаще всего туристы жалуются на отсутствие разнообразие в еде. По их словам, практически каждый день в отелях подают одно и то же, что сказывается на настроении туристов.

"Из мяса была одна курица. Серьезно!! Только курица! Куриное филе, куриные сердечки, куриные желудочки, куриный фарш и т.д. Любителям курочки сюда", "Еда однообразная и не особо вкусная", "Еда за 19 дней однообразная, даже при системе все включено нет натурального кофе (варят только за 5 лир и то гадость, пить не возможно). Из мяса в основном одна курица дошло до того что давали куриные спины-суповой набор. Я не привередливая в еде, но ребенку постоянно приходилось все покупать в кафе, т.к. на пятый день, она уже не могла есть рис, рис и снова рис", — жалуются туристы (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

"Очень скудное питание, не понимаю, почему другие об этом не пишут. Курица была один раз в неделю, остальное время - это нагетсы. Некоторые блюда типа плавающей в соусе соевой колбасы с завтрака отвратительны. Несмотря на то, что я не привередлива в еде и было очень жарко и есть не хотелось, иногда оставалась голодной"

Еще одна важная деталь бюджетного отдыха — еды часто на всех не хватает, поэтому те, кто привыкли приходить на обед и ужин поздно, чтобы не стоять в очередях, оставались ни с чем. Особенно это касается баров, которые работают в промежутке между основными приемами пищи.

"Снек-бар открывался в 16:30. Мы в это время спали и приходили под закрытие, когда уже ничего не было. Как мы удивились, когда пришли в 16:34 и он уже был полупустой", "Они совсем не рассчитывают еду. В начале ужина огромные очереди, в которых стоишь по 15 минут. В конце уже ничего не остается", "Они лучше бы вообще не делали все включено, на ужин еды хватало не всем. Извинялись и приносили сухпайки с печеньем и фруктами"

Также туристы жалуются на маленький выбор и низкое качество алкоголя. По словам постояльцев, в некоторые бюджетные отели поставляют суррогатное спиртное и люди, которые не могли удержать себя в руках, травились им.

"Алкоголь официально только местный, но мы думаем, что подделка, поэтому доплачивали и из под полы нам наливали нормальный", "Из напитков были только порошковые соки, пиво, водка и вино сомнительного качества", "Я бы не поверила в это, если бы не увидела своими глазами, как они разбавляют вино порошком"