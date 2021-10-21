Кораллы и алкоголь: за что туристу в Египте грозит тюрьма

Так как Египет — мусульманская страна, то распитие алкоголя в общественных местах и прогулка в состоянии опьянения может грозить тюрьмой для туристов. Об этом и других деяниях, за которые может грозить тюрьма — в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что Египет считается наиболее светской страной среди всех арабских государств, так как туда приезжает наибольшее количество туристов, здесь действуют многие мусульманские законы и другие запреты, связанные с религией, которые не стоит нарушать, чтобы не испортить себе отпуск.

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Фото полиции и значимых объектов

В Египте запрещено фотографировать полицейских, военных, а также стратегические объекты особого назначения. Даже если какое-то важное здание просто попадет в кадр, то его попросят удалить. В некоторых случаях туристов арестовывали или выписывали штраф за подобные снимки, особенно, если позднее они появлялись в социальных сетях. Особое отношение оказывают тем, кто сопротивляется на требование удалить кадр. Таких людей могут подозревать в шпионаже.

Распитие алкоголя

Так как у мусульман запрещено употребление алкоголя, то это введено на уровне законодательства. В Египте распитие алкоголя в общественных местах строго запрещено. Конечно это не касается территории отеля, но если вы решите выйти на улицу в сильном состоянии опьянения, то можете получить штраф. Если же вы ведете себя агрессивно или неподобающе и вас арестуют, а потом узнают, что в вашей крови был алкоголь, то могут и посадить в тюрьму.

Местные в Египте говорят, что сейчас этот закон действует не так жестко и многих туристов отпускают, но все равно стоит следить за своим поведением на улице, если вы употребляли алкоголь в отеле, а потом решили прогуляться.

Вывоз кораллов и ракушек

Подводный мир Египта действительно богат, многие туристы едут туда за дайвингом, чтобы посмотреть на рыб, кораллы и других морских обитателей. С дайвинга можно сохранить впечатления и фотографии подводного мира, а вот брать с собой кораллы и ракушки нельзя: это карается штрафом или тюремным заключением.

Нельзя трогать и брать с собой в том числе и обломки достопримечательностей, даже если они выглядят как неприметные и никому ненужные камни. За это вас могут арестовать на границе, выписать штраф и запретить въезд в страну.

Штрафом также карается поломка коралла и выброс мусора в море. В последнее время власти и отели озаботились этой проблемой и тщательна следят за туристами. Проблема экологии в Египте считается ключевой, так как красное море считается одной из знаменитых достопримечательностей наряду с пирамидами.

Прилюдная брань

В Египте нельзя нецензурно выражаться, если вы находитесь в публичном месте, особенно в курортных городах, где жители прекрасно понимают русский язык. Если вы решите оскорбить кого-то на своем родном языке и будете уверены, что это останется незамеченным, то вы ошибаетесь.