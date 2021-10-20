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Почему у двух стран нет столиц

Мария Иглина
54 минуты назад

Во всем мире существует всего два государства, в которых нет столиц — европейская страна Швейцария и островное государство Науру. "Рамблер" расскажет, почему так произошло.

Почему у двух стран нет столиц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Швейцария состоит из 20 кантонов (территориально-административная единица) и шести полукантонов, имеет целых четыре официальных языка (немецкий, итальянский, французский и ретороманский), но столицей государство так и не обзавелось. Дело в том, что таким образом местные жители Швейцарии хотят показать, что главные города всех кантонов являются равноправными. Однако при всем этом де-факто столицей государства принято считать город Берн, его граждане страны называют федерльным городом.

Четырем официальным языкам также можно найти объяснение. Это связано с тем, что в Швейцарии проживают германошвейцарцы, франкошвейцарцы, италошвейцарцы и ретороманцы, и у каждого народа есть своя культура, язык, традиции.

Вторым государством без столицы является Науру. Некоторое время оно было германской колонией, с 1920 года находилось под управлением Великобритании, затем во времена Второй мировой войны Науру принадлежало Японии, а с 1968 года островное государство стало независимым.

Площадь Науру совсем небольшая — всего 21 квадратный километр, а население составляет менее 15 тысяч человек. Местные живут в основном вдоль побережья и занимаются рыбной ловлей. А место столицы Науру занимает административный округ Ярен, в котором живет и президент государства и размещается его парламент.

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