38 рублей: сколько чаевых принято оставлять в Турции

Чаевые в Турции не считаются обязательными, но приветствуются. Рассказываем, сколько и как давать на чай в общепите, отелях и такси.
В отличие от европейских стран, в Турции чаевые не включены в окончательный чек или стоимость услуги. Давать или не давать на чай — абсолютно добровольное решение.
Чаевые в Турции — это благодарность за хорошо сделанную работу или дополнительные усилия. Например, нормально «наградить» таксиста, который нес чемоданы от аэропорта до машины, или официанта, который освободил столик вне очереди. Если же таксист завез вас не туда, а официант перепутал заказы, давать на чай ничего не надо.
5 турецких лир = 38 рублей (на октябрь 2021 года)
Общепит. В ресторанах, кафе и барах нормально оставить 5-10% от итогового чека. Купюру кладут в «книжечку» с чеком и отдают непосредственно официанту.
Отели и аэропорт. Швейцара, который помог отнести тяжелые сумки, принято благодарить банкнотой в 5, 10 или 20 лир. Для горничной купюру в 5-10 лир можно оставить на тумбочке. Носильщику дают монету в 5 лир.
Хамам. От 15 до 25% от итоговой суммы.
Такси. Обычно пассажиры не дают дополнительные деньги, а округляют сумму поездки.
Экскурсии. В конце поездки туристы по желанию скидываются на чаевые для водителя автобуса и гида: 5-10 и 20-30 лир соответственно.
Скорее наличные. Дополнительные чаевые с карты списывают разве что в модных местах Стамбула или современных отелях. В остальных по старинке принимают деньги: их легче разделить, а вам — поблагодарить конкретного человека.
Иностранная валюта — евро, доллары и даже рубли — тоже ценится. Но только банкноты — монеты не принимают на обмен.