Непопулярные турецкие курорты, где мало русских

Куда ехать, если вы не хотите толпиться среди соотечественников в Белке, Анталье и Кемере. В Турцию ежегодно приезжает большое количество туристов из России. Из-за ограниченного выбора стран курорты с отелями и питанием "все включено" стали пользоваться популярностью и в межсезонье.

Многие хотят на море, но отвергают именно Турцию из-за стереотипов о том, что там нечего смотреть, а можно только купаться в море, бассейне, выпивать и объедаться на шведском столе. На самом деле существуют другие курорты, которые менее популярны у россиян. О них — в материале "Рамблера".

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Чешме

Этот город расположен на одноименном полуострове с выходом к Эгейскому морю. Многие туристы говорят, что на курортах Чешме можно почувствовать себя как в Европе, так как там расположены бутик-отели, а все набережные и улицы выложены брусчаткой. Недалеко от этого города расположен небольшой населенный пункт Алачаты, который тоже можно рассмотреть для отдыха. Конечно, цены тут будут выше средних, но за эту стоимость вы получите гораздо больше впечатлений.

Чешме похож на Европу из-за того, что раньше здесь располагался греческий курорт Крини. Большую часть населения здесь составляют этнические греки. Кроме того, город известен благодаря своим термальным источникам, которые поступают прямо в отели, поэтому на территории гостиницы вы тоже найдете, чем заняться. По Чешме можно прогуливаться часами, а можно взять прогулку на яхте в море.

Каш

Это — портовый город на побережье Турции, который считается центром дайвинга. Каш расположен недалеко от Антальи, но не пользуется популярностью у россиян из-за отсутствия отелей с системой все включено. В Каш едут приверженцы активного отдыха наиболее распространен здесь дайвинг и каякинг, а если вы не любите воду, то можете заняться хайкингом, погулять в горах, покататься на велосипеде по местным лесам или просто погулять по городу.

В Каше также расположены античные руины: остатки храма, театра и доисторические гробницы. Сам город сравнивают с Хорватией и Италией, так как здесь узкие улочки выложены брусчаткой, а в некоторых развлекательных заведениях музыка не стихает до самого утра.

Кабак

Wikipedia.org

Небольшое поселение в районе Фетхие долго менялось под потребности туристов. Из небольшой деревушки оно превратилось в город, усеянный пятизвездочными отелями. Несмотря на обилие гостиниц, туристов здесь все еще не так много и во многом этому способствуют высокие цены на услуги. За такую стоимость вы получите полное уединение, много зелени и услуги на порядок выше, чем в классических турецких "пятерках".

Местный пляж считается диким из-за труднодоступности, но он все равно привлекает туристов небольшим количеством людей. Если вы хотите быть ближе к природе, то в Кабаке есть несколько кемпингов, которые расположены прямо в лесу, а оттуда есть довольно удобные выходы на пляж.

Патара

Некогда город Патара был важным стратегическим портовым городом, а сейчас на первый взгляд может показаться невзрачной деревушкой. На самом деле в Патаре расположен красивейший пляж страны с белым песком, но не только он достоин внимания туристов. Здесь много достопримечательностей времен Римской империи: театры, термы, храмы, некрополи и гробницы. Чтобы осмотреть все древние памятники архитектуры, вам потребуется не один день.