Что не стоит есть на шведском столе в Египте

Молочные продукты, майонезные салаты и рагу — этих продуктов лучше всего избегать на шведских столах в пятизвездочных отелях Египта. Об этих и других сомнительных блюдах — в материале "Рамблера".

Мясные блюда

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Многие путешественники уверены, что в Египте вкусно готовят любые блюда из мяса, но на самом деле люди в этой стране — приверженцы употребления в пищу растительного белка. Даже если вы видите блюдо из мяса на шведском столе, то не факт, что оно будет хорошо приготовлено. Сосиски в пищу в Египте тоже употреблять не стоит. В Египте они низкого качества, а вкус у них "как у ваты", говорят туристы. Отдайте предпочтения блюдам из рыбы, если они имеются на шведском столе.

"Сосиски, колбасы несъедобные. По нашим наблюдениям их ели только немцы, а русские, однажды попробовав, больше их не брали", — пишут туристы на форумах.

Кроме того, избегайте мясных рагу, жаркое и кусков мяса с подливкой. Как правило, такие блюда готовят из цельного мяса, которое подавали на шведском столе день или два назад.

Цельные фрукты и овощи

Если видите на шведском столе цельные фрукты или овощи, то лучше не берите их и отдайте предпочтение нарезкам. Дело в том, что фрукты и овощи на шведском столе вряд ли хорошо мыли, а теплые страны щедры на бактерии и ротавирусные инфекции. Если вам все-таки захотелось съесть яблоко, то возьмите бутылочную воду и промойте его еще раз. Особенно, если собираетесь давать его ребенку.

Если хотите попробовать свежих и спелых экзотических овощей, лучше сходить на ближайший рынок. Там они точно будут хорошего качества и по низкой цене, а вы сами сможете их вымыть. Кроме того, там можно поторговаться.

Алкоголь

Отели Турции и Египта известны тем, что предлагают безлимитные порции алкоголя. Можно выбирать коктейли или спиртное отдельно. Многие уверены, что если будут употреблять только чистый алкоголь, то он будет лучшего качества. Однако это совсем не так. Дело в том, что даже пиво и вино в Египте разбавляют. Если в Турции подают местный алкоголь, то здесь у вас будет спиртное такого же качества, только оно будет разбавлено. Людям, которые привыкли к качественному алкоголю, будет тяжело или придется доплачивать за импортные напитки.

Турагенты предупреждают: если вы берете недорогой отель, то не стоит ожидать от него большого разнообразия. Вероятнее всего на баре вы получите колу, разбавленную из порошка или "фреш", сделанный из воды и концентрата.

Вода

Египет окружен пустынями, тут нет рек и озер, а из воды имеется только море. По берегу стоят опреснительные системы, но такая вода используется исключительно в технических целях. Пресную питьевую воду в страну импортируют или выкачивают из скважин. Поэтому воду нужно употреблять только из бутылок. Если видите кувшин с неопознанной водой, то лучше потерпеть и утолить жажду позднее.

Десерты