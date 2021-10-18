Топ-3 опасных мест планеты для одиноких женщин

Далеко не всегда путешествие в одиночку может быть безопасным. Так, самой опасной страной для женщин без спутника стала Индия. "Рамблер" расскажет о местах, где одиноким путешественницам необходимо быть крайне осторожными.

По статистике, именно Индия считается самой опасной страной для женщин, которые путешествуют в одиночку. В этом месте регулярно представительницы прекрасного пола становятся жертвами изнасилования, а также мошенников. При этом большинство из них — туристки. В Бразилии также одиноким путешественницам небезопасно. Самым распространенным преступлением в отношении туристов является вооруженное ограбление прямо на улицах страны. Также число изнасилований в этом месте растет с каждым годом.

А вот в Мексику можно приехать и не вернуться. И дело вовсе не в том, что вам там захочется остаться жить — похищение людей в этой стране привычное дело. Если вы все же решили посетить Мексику в одиночку, то лучше всего оставаться в пределах курорта, на котором находитесь, и не совершать вылазок в соседние города и бедные районы. На такси также небезопасно передвигаться, поскольку некоторые водители могут ограбить и высадить жертву на обочине.

К опасным для одиноких туристок странам можно также отнести Таиланд, нетуристическую Турцию, Колумбию, Кению и ряд других мест.