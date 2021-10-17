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«Забиты все реанимации»: россияне возмущены открытием стран

Мира Маркина
1 час назад

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Новость вызвала вопросы у россиян. Что пишут об этом пользователи Twitter — в материале "Рамблера".

«Забиты все реанимации»: россияне возмущены открытием стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнее время в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Количество новых случаев COVID-19 за сутки во всей стране превышает 30 тысяч, а в Москве этот показатель —более шести тысяч. По этой причине решение восстановить полеты еще в девять стран вызвало негодование у россиян.

"Заболевших в день под 30000, забиты все реанимации, и в то же время можно летать по всему миру. Это как?";

"Почему это происходит каждый раз во время пика пандемии?";

"Так у нас все хорошо или нет?";

"Заразу нужно проветривать";

В Twitter жалеют страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщения, и пишут, что у них "проблемы с самосохранением".

"Интересно, а мы им нужны с нашими 31 тыс заболевших в сутки?";

"Только этим странам, наверное, придется с 9 ноября закрыть авиасообщение с Россией";

"Бедные тайцы, голландцы и еще семь стран - к ним уже летят ковидные россияне".

При этом эксперты считают, что уровень заболеваемости коронавирусом не повлияет на ситуацию с границами:

"Я думаю, что коронавирус уже с нами навсегда. Даже если высокая заболеваемость, границы опять не закроют, так введены ПЦР-тесты, и многие уже имеют прививки",

— сказала генеральный директор федеральной сети туристических агентств "Хоттур" Наталья Шевцова.

Заграница,Наталья Шевцова,
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