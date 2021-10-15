«Пристают внаглую»: на что жалуются туристы в Абхазии

Отравления, грубое отношение местных и неотремонтированные номера. Чем запомнилась российским туристам осень в Абхазии — в материале "Рамблера".
Путешественница по имени Виктория отдыхала в курортном городе Гудаута. По словам женщины, когда они приехали в отель, их никто не встретил. Туристам пришлось самим разыскивать номер и заселяться:
"Мы просто ужаснулись от грязи и состояния номеров. Валялись пустые бутылки, грязные тумбы покрыты слоем пыли. В итоге, зайдя с другой стороны, на втором этаже оказался один убранный номер (вероятно, для нас), в нем было более менее чисто. К слову, номер нуждается в ремонте, с трудом закрывается дверь туалета (приходилось ходить с открытыми дверями), под сомнением вопрос о чистоте мебели", — пожаловалась россиянка.
Туристка по имени Светлана остановилась в отеле в Сухуме. Несколько раз за день в номерах отключали воду, а по ночам отключают свет.
"Персонал отеля постоянно хамит, включая работников столовой. В течение дня несколько раз отключают воду, всю. Было очень "весело" стоять намыленными в душе и ждать, когда соседка сбегает на ресепшен и скажет, чтобы включили воду. Каждую ночь, примерно с 01.00 до 04.00 отключают свет в номерах. В туалет приходилось ходить с фонариком. К слову, унитазы текли в наших обоих номерах дня четыре, пока их не соизволили отремонтировать. Мебель в номерах новая, но вся черного цвета. В дополнение к мебели темные шторы, черный пол из плитки. Сыро, темно".
Другая россиянка пожаловалась, что на отдыхе в Гагре они подхватили кишечную палочку, и приходится до сих пор восстанавливаться:
"Грубость и хамство. Грязь в номере. Картонные стены. Кишечная палочка. Это точно. Почти все гости переболел и. Рвота. Понос. Головокружение. Ужас. Вызывали врача по страховке. Администрация предлагала платно прокапаться в местной больнице. Испугались еще больших осложнений в связи с ковидом. Из нас четверых двое улетели раньше на неделю. Никто даже не думал ничего возвратить. Хотя бы за питание. Просто послали. Обида. Горечь. Унижение. Вот впечатление от отдыха. До сих пор пьем антибиотики", — рассказала туристка по имени Галина.
Еще одна проблема, с которой столкнулись отдыхающие, — пристальное внимание местных мужчин:
"Молодые абхазцы пристают внаглую. Очень неприятно и никакого уважения. Во второй раз мало кто поедет. И это не только мое мнение, все недовольны ценами, условиями и отношению абхазцев к туристам";
"Большинство "гостей" отеля были мужчины, которые приходили не просто так. Появлялись они ближе к вечеру, когда начиналась дискотека, вставали или садились в центре ресторана и внимательно наблюдали, к кому можно поприставать, вежливого "нет" они не понимают, и если девушка без мужчины, то отвязаться ей было очень сложно. Их не останавливает даже случай, когда девушка сидит в компании друзей. В один вечер нашим друзьям даже настойчиво предлагали поехать с ними в другое место, угостить".