«Пристают внаглую»: на что жалуются туристы в Абхазии

"Молодые абхазцы пристают внаглую. Очень неприятно и никакого уважения. Во второй раз мало кто поедет. И это не только мое мнение, все недовольны ценами, условиями и отношению абхазцев к туристам";



"Большинство "гостей" отеля были мужчины, которые приходили не просто так. Появлялись они ближе к вечеру, когда начиналась дискотека, вставали или садились в центре ресторана и внимательно наблюдали, к кому можно поприставать, вежливого "нет" они не понимают, и если девушка без мужчины, то отвязаться ей было очень сложно. Их не останавливает даже случай, когда девушка сидит в компании друзей. В один вечер нашим друзьям даже настойчиво предлагали поехать с ними в другое место, угостить".