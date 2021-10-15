«Окунули лицом в грязь»: россияне — об отелях Турции

"Выпили немного вина, расслабились и забыли на столике красивые очки Furla. Пришли забрать, так как надеялись, что в ресторане должны вернуть оставленные вещи. Но не тут то было, в ресторане на просьбу вернуть очки нам улыбались, обратились на ресепшн — развели руками, а начальник охраны пожал плечами… Когда в ресторане официанты крадут вещи, случайно оставленные посетителями, это ПОЗОР…После ощущения, что тебя окунули лицом в грязь", — рассказала россиянка по имени Людмила.