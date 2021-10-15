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«Окунули лицом в грязь»: с чем столкнулись россияне в отелях Турции

Мира Маркина
1 час назад

Украденные вещи, грязные номера и неприветливый персонал. Что рассказывают россияне об отдыхе в отелях на турецких курортах.

«Окунули лицом в грязь»: россияне — об отелях Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вне зависимости от звездности гостиниц у туристов часто остаются негативные впечатления от размещения. Так, молодая пара в октябре поехала в четырехзвездочный отель в Аланье с рейтингом 4,3 из 5 на сайтах. Единственное, что понравилось россиянам, — хороший персонал.

"Номера грязные, двери еле закрываются, влажно, кондер перемотан скотчем, холодильник не морозит, сейфа нет, постельное в дырку! Пляжные полотенца не выдают, в столовой грязно и бесконечная очередь, с едой скудно! Заход в море сначала норм, потом камни! Лежаков не хватает!" — пожаловались туристы.

Другие путешественники остановились в курортном городе Кушадасы. В пятизвездочном отеле у них украли дорогой аксессуар:

"Выпили немного вина, расслабились и забыли на столике красивые очки Furla. Пришли забрать, так как надеялись, что в ресторане должны вернуть оставленные вещи. Но не тут то было, в ресторане на просьбу вернуть очки нам улыбались, обратились на ресепшн — развели руками, а начальник охраны пожал плечами… Когда в ресторане официанты крадут вещи, случайно оставленные посетителями, это ПОЗОР…После ощущения, что тебя окунули лицом в грязь", — рассказала россиянка по имени Людмила.

На плохие условия жилья пожаловались и туристы, отдыхавшие в пятизвездочном отеле в Белеке:

"Поселили в номер низшей категории, которые не указаны в бронировании. Без лифтов, без балконов, грязные, обшарпанные, грязные коридоры, мусор, грязный номер и душевая".

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