Как самое многолюдное место Земли стало островом-призраком

В 1970-х годах население острова начало уменьшаться, а сейчас его считают островом-призраком.

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Некогда остров Хасима (Хашима) был популярен у японцев. В середине прошлого века он считался достаточно густонаселенным районом Японии. В 1960 году численность его населения составляла 5500 тысяч человек. Однако в 1970-х годах жители острова начали покидать его.

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Остров также называют Гункандзима, что в переводе с японского означает "крейсер". Это название появилось из-за того, что с большой земли остров похож на большой военный корабль.

Заселение и популярность острова

До начале XIX века остров состоял из скал и не был заселен людьми, но все изменилось в 1810 году, после того, как там случайно обнаружили залежи угля. С тех пор на Хасиму начали съезжаться рабочие из разных регионов Японии. Некоторое время спустя остров стал промышленным центром. Там добывали уголь и производили военную технику. Основным контингентом, живущим там, были шахтеры, строители, ученые и учителя.

Однако у острова есть и печальная слава. В годы войны туда привозили мигрантов из Китая и Кореи для работы на военных заводах. Их принудительно заставляли работать сутками, поэтому некоторые люди погибали от тяжелых условий труда.

На протяжении 50 лет этот остров был самым густонаселенным в мире. К 1960 году плотность населения составила 83 500 человек на квадратный километр. Для постройки жилых зданий использовалось всего 60% территории острова, из-за чего плотность можно рассчитывать по другим показателям, и в таком случае она составляла 139 100 человек на квадратный километр.

Всего на острове в самый разгар работы располагалось 30 жилых корпусов, 25 магазинов, школа, два бассейна, больницы. Инфраструктура острова позволяла годами не покидать его границы.

Опустение

В 70-х годах прошлого века случилась катастрофа, которая затронула всех жителей острова — начали иссякать залежи угля. К 1974 году все шахты были закрыты. Буквально за несколько недель самое густонаселённое место на Земле оказалось заброшено. Все жители Хасимы покинули остров из-за иссякших залежей угля.

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На протяжении долгого времени посещать город-призрак было запрещено. Правительство выпустило закон, согласно которому каждый, кто посещал Хасиму или способствовал этому, подвергался депортации из страны. Все это произошло из-за того, что после отъезда людей с острова, многие местные жители приезжали в поисках предметов быта, на которых могли бы нажиться. Богатые коллекционеры готовы были отдать крупные суммы за трофеи и Хасимы.

Остров сейчас

Интерес к острову возрос из-за того, что он был закрыт для простых граждан и туристов, поэтому в 2008 году правительство Японии предложило открыть его и внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в Южной Корее были против, так как у Хасимы осталось неоднозначное историческое прошлое с практически рабским трудом. Это обосновали тем, что многие корейцы, которые трудились там во время войны, живы до сих пор, но им даже не предложили компенсации от правительства Японии и компании Mitsubishi, которая занималась производством военной техники.

Несмотря на противоречивую ситуацию, в 2015 году остров Хасима включили в список Всемирного наследия в разделе «Объекты промышленной революции периода Мэйдзи: металлургия, судостроение и угольная промышленность».

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