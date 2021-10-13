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Куда лететь работать: топ-5 стран с самым быстрым интернетом в 2021

Дарья Амосова
1 час назад

Согласно данным приложения для измерения скорости подключения Speedtest, в 2021 году Россия заняла 51-е место в рейтинге стран с самым быстрым интернетом. Средняя скорость скачивания в стране составляет 71,97 Мбит/с.

Список: топ-5 стран с самым быстрым интернетом в 2021
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Рамблер" собрал топ-5 стран, где интернет "летает".

Сингапур

Скорость в 2021 году: 241,1 Мбит/с.

Высокоразвитый город-государство ориентирован на бизнес, современные технологии и всячески привлекает "мозги" из-за рубежа. Финансы страна вкладывает в собственное развитие, продуктивность и эффективность городов.

Гонконг

Скорость в 2021 году: 222,92 Мбит/с.

Гонконг занимает первое место в различных рейтингах качества жизни — высокая скорость интернета, безусловно, этому способствует. Общественный Wi-Fi такой же быстрый, как домашний, и позволяет загружать 40-минутный эпизод сериала за несколько секунд.

Таиланд

Скорость в 2021 году: 213,14 Мбит/с.

Страна имеет вторую по величине экономику в Юго-Восточной Азии в том числе благодаря "цифровым кочевникам", которым для работы необходим быстрый интернет.

Монако

Скорость в 2021 году: 206,66 Мбит/с.

Богатое княжество по соседству с Францией принимает в гости самых богатых и успешных жителей Земли. Быстрый интернет — это пожелание туристов и далеко не самая роскошная услуга, которую могут предложить в городе-государстве.

Швейцария

Скорость в 2021 году: 192,13 Мбит/с.

Страна банков, часов и сыра также славится быстрым интернетом. В Швейцарии расположены штаб-квартиры и головные офисы нескольких мировых компаний, которым для работы необходимо быстрое подключение и связь.

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