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Стоматологический туризм: сколько стоит вылечить зубы в Беларуси и Узбекистане

Дарья Амосова
3 часа назад

Цены на стоматологические услуги растут с каждым годом. Многие россияне едут в провинцию или в соседние страны, где можно не только подлечиться, но и отдохнуть. Клиники реагируют на спрос и организуют стоматологические туры.

Сколько стоит вылечить зубы в Беларуси и Узбекистане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В США и Европе, где цены на услуги дантиста доходят до десятков тысяч долларов и евро, стоматологический туризм широко развит. В попытках сэкономить люди едут в соседние страны: американцы — в Мексику, Коста-Рику и Таиланд, европейцы — в Венгрию, Польшу и даже в Россию. А куда едут лечить зубы сами россияне?

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Беларусь

Стоматологические туры в Беларусь популярны среди москвичей и жителей европейской части России. В соседнюю республику легко добраться на самолете и поезде, виза не нужна, нет языкового барьера, можно без опаски расплачиваться российскими картами, а цены на жилье и еду ниже московских на 20-30%.

Прежде всего «туристы» едут в Минск. Клиники-организаторы туров утверждают, что минская стоматология дешевле московской на 40-50%. Местные врачи выполняют различные процедуры: протезирование, имплантация, реставрация, лечение, установка брекетов и другое. Средняя продолжительность поездки — пять дней: за это время можно успеть выполнить все процедуры и погулять по красивой столице.

  • Консультация в клинике в Минске: от 15 BYN (435 руб.)
  • Пломбирование: от 80 BYN (2 322 руб.)

Узбекистан и Казахстан

По сравнению с Москвой, в Сибири и на Дальнем Востоке не самые высокие цены на стоматологию. Однако складывается другая проблема: в маленьких городах нет доступа к современному оборудованию или материалам. Жители едут либо в региональный центр, либо в соседние страны Центральной Азии.

Больших данных о стоматологическом туризме в эти страны нет, кроме тематических статей на сайтах местных клиник. Вероятно, в частных больницах подобные услуги обговариваются отдельно.

  • Консультация в клинике в Ташкенте: от 100000 СУМ (672 руб.)
  • Пломбирование: от 900000 СУМ (6049, 26 руб.)
  • Консультация в клинике в Алматы: от 1 330 kzt (223 руб.)
  • Пломбирование: от 3 500 kzt (590 руб.)

Регионы России

Удобный способ подлечить зубы — поехать в гости к родственникам в российские регионы. Москвичи отправляются в Тверь и Рязань, сибиряки — в Новосибирск и Кемерово, жители Урала — в Курган или Ханты-Мансийск.

  • Консультация в клинике в Новосибирске: от 500 руб.
  • Пломбирование: от 1000 руб.
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