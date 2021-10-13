Что происходит в турецком "Кремле"

"Основная претензия к персоналу — его катастрофически не хватает. Тот, что есть, часто ни на русском, ни на английском не разговаривает. А отель, несмотря на несезон, принимает много людей, так как у него есть футбольные поля и у него проводят выезды футболисты. Из этого при приеме пищи ты стоишь больше в очереди, чем ешь. Найти столик — 10—15 минут. Набрать еды — 30—40 минут. В выходные, когда еще заехали турки, стоял 50 минут в очередях на обеде. Плюс ты стоишь в очереди к раздающему, к нему подходит турок, пару слов на турецком, и он получает без очереди, а ты стоишь дальше... ";