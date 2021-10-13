Что происходит в турецком "Кремле"

Индустрия гостеприимства в Турции считается одной из самых развитых в мире, а турецкие отели становятся примером лучшего сервиса и знаменитого “все включено”. Среди многообразия предложений российских туристов заинтересовал отель, воссоздающий Кремль. О том, что происходит между сводами турецкого "Кремля" и зачем туда едут путешественники из России — в материале "Рамблера".
Пятизвездочная гостиница Asteria Kremlin Palace находится прямо на побережье Антальи и поражает воображение своим внешним видом. Турки решили построить гостиницу-миниатюру российского Кремля, дав возможность туристам загорать прямо под кирпичными стенами. В частности, между турецким "Историческим музеем" и "Собором Василия Блаженного" расположены четыре бассейна. Фото с изображениями гостиницы многих приводит в замешательство.
Оказалось, у российских туристов Asteria Kremlin Palace вполне популярен. "Рамблер" пообщался с туристкой из Москвы, которая в начале октября отдыхала в турецком "Кремле". Девушка отметила, что такое вид отеля не сразу было легко принять:
"Нас туда отправлял знакомый туроператор, если бы он меня не убедил, что он там был и ему понравилось, я бы наверное не поехала, потому что меня дико смущало.
Но когда приехали, через пару дней абстрагируешься от того, что это Кремль и уже как-то и не похоже кажется.
Единственное, что меня смутило — это бар в здании Собора Василия Блаженного, но через пару дней привыкаешь и уже не обращаешь внимание на сходство", — рассказала туристка.
При этом сам сервис в отеле, по ее мнению, совсем не плохой:
"Отель хороший, еда хорошая, не скажу, что были какие-то изыски, но в целом нормально, алкоголь импортный, анимация хорошая, номера подуставшие правда, но это не критично.
Персонал хороший, убирались каждый день. Главное - от аэропорта 30 минут. Для меня был минус, что достаточно далеко от магазинов и города, а такси ну слишком дорогое, не наездишься. Короче отдых еда-пляж-еда. А в остальном все хорошо, и не скучно и кормят вкусно. А еще весь персонал говорит на русском, поэтому хочу родителей туда отправить".
Подобные впечатления о "Кремле" в Анталье высказывают на сервисах для бронирования и другие туристы. Многим очень понравилось отдыхать здесь:
"Отель очень с хорошим персоналом! Питание удивило своей разнообразностью и качеством! Они очень хорошо подготовились к приезду туристов, все противоковидные меры приняли, везде стояли санитайзеры и проверяли на входе температуру!
Этот отель всегда ситно загружен туристами, и поэтому было всегда много народу, но это никак не мешало. Единственное, на пляже, если задержишься, попозже, к 11, уже лежаков не оставалось. Особенно было приятно находиться в лобби, там очень комфортно и просторно!";
"Великолепный отель, красота повсюду и природная, и архитектурная — всё радовало взор! Сервис и отношение прекрасные...Ежедневная уборка номеров, бесплатный бар в номере, красивый вид на море и горы. Территория очень ухоженная, много бассейнов и с прохладной, и с теплой водой, горки для детей и для взрослых... Есть тренажерный зал, сауна, турецкая парная, великолепная анимация, теннисные корты, настольный теннис, волейбольная площадка, скучать точно некогда!".
Однако, есть и те, кому отель и персонал пришлись не по душе:
"Основная претензия к персоналу — его катастрофически не хватает. Тот, что есть, часто ни на русском, ни на английском не разговаривает. А отель, несмотря на несезон, принимает много людей, так как у него есть футбольные поля и у него проводят выезды футболисты. Из этого при приеме пищи ты стоишь больше в очереди, чем ешь. Найти столик — 10—15 минут. Набрать еды — 30—40 минут. В выходные, когда еще заехали турки, стоял 50 минут в очередях на обеде. Плюс ты стоишь в очереди к раздающему, к нему подходит турок, пару слов на турецком, и он получает без очереди, а ты стоишь дальше... ";
"Русских недолюбливают почему-то. Нам номер при заселении раньше времени ни в какую не хотели давать, тогда как иностранцам во всю раздавали ключи. Даже на баре русских обслужат хуже, чем турков или кого-то еще...";
"Очень старый отель. Еда невкусная, на мой взгляд, корпус 2, 3 — просто ад с плесенью. За дополнительные деньги переехали в реновированный 1 корпус, там, конечно, чуть лучше, но тоже все уже укатанное ".
*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.